消委會虎年十大消費新聞選舉年初三午夜截止　 想贏大獎快投票

過去一年有不少重要消費新聞，消費者委員會一年一度的「十大消費新聞」選舉本月4日起接受投票，1月24日（年初三）晚上12時正投票截止。「虎年十大消費新聞」選舉設有大抽獎，年滿18歲的香港居民均可透過活動專設網頁進行網上投票，並參加抽獎，而終極大抽獎的頭獎、二獎和三獎得主，分別可獲5,000元、3,000元及2,000元禮品卡，所以想發新年財，要把握最後幾日機會。



消委會虎年十大消費新聞選舉及抽獎連結

（https://top10.consumer.org.hk/?utm_source=HK01_news）

▼虎年十大消費新聞選舉候選名單▼



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候選的消費新聞不少都與疫情相關，包括消委會推出快測包網上搜尋器、飛機航班突然取消、健身中心與旅行社結業、消費券增設不同支付平台、演唱會門票訂購系統擠塞、網購盛行私隱政策惹爭議，以及政府增加膠袋徵費等等，詳情請參考活動網頁。

「最大快人心」 消費新聞

可選最大快人心、最抵讚、最離譜消費新聞

另外，參加者亦會投選出「最大快人心」、「最抵讚」及「最離譜」消費新聞，猜中各主題組別得票最高新聞的其中3位幸運兒，每人可獲1,000元禮品卡 。

「最離譜」消費新聞

「最抵讚」消費新聞

投票活動分3個階段，每階段設10名安慰獎，幸運兒可獲得價值200元的禮品卡，現時為最後的第三階段（2023年1月18日至24日）；而參加者只需參加其中一個階段，即可自動進入終極大抽獎，頭獎、二獎和三獎分別為5,000元、3,000元及2,000元禮品卡。

消委會「虎年十大消費新聞」選舉



參加資格：年滿18歲的香港居民

結果公佈：得獎名單將於1月27日下午5時於活動網站公佈，並於2月2日在《英文虎報》及《香港經濟日報》刊登。條款及細則請參閱官方抽獎網站。

推廣生意的競賽牌照號碼： 56469