遮打花園集會案　劉頴匡控罪存檔不作起訴　另2男認罪2人受審

民間集會團隊前召集人、現因初選案還柙的劉頴匡，於2020年1月19日在中環遮打花園集會中被捕，被控煽惑他人非法集結，及拒絕服從警務人員命令罪。他連同另外4名被控暴動、傷人罪的被告的案件，今（6日）在區域法院開審，惟劉頴匡面對的兩罪獲存檔法庭，意味著他毋須受審。另其中兩男今承認暴動等罪，還柙至案件審結後候判。



除劉外兩人認罪兩人受審

被告依次為：劉頴匡（29歲）、李旭熙（23歲，學生）、陳國榮（34歲，運輸工人）、無業楊皓泓（19歲，無業）黃家熙（17歲，學生）。陳國榮承認於2020年1月29日在遮打花園參與暴動及蓄意傷害警員，否認同日於長江中心外參與暴動及串謀傷人受審；黃家熙則承認同日在長江中心外參與暴動，另一項串謀傷人則獲存檔法庭。餘下兩名被告：李旭熙及楊皓泓不認罪的審訊明續。

2020年1月19日，劉頴匡任召集人的民間集會團隊在遮打道花園舉行集會。(詳看下圖)

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劉當日在遮打花園舉行集會

陳及黃認罪的案情指，劉穎匡於2020年1月初獲警方批出「不反對通知書」。案發當天下午一時，高級督察蔡棟雄在遮打花園向劉明言，若集會會場或附近發生刑事罪行或破壞社會，警方將解散集會，劉表示明白。

黑衣人揮舞美國國旗及橫額

集會期間，先是有約100 名黑衣人在遮打花園簷篷上揮舞美國國旗及橫額，劉嘗試用擴音器叫他們返回地面但不成功。警方在集會現場拘捕了身上有螺絲批、士巴拿、錘子、噴漆等的可疑物品的人士，又發現終審法院外的3支鏡頭被噴上漆油，並有示威人士拆走遮打花園的欄杆及向在場警員拋擲油漆。蔡因而要求劉控制集會人士及制止破壞行為，劉表示會派人處理。惟現場情況再度惡化，劉卻呼籲集會人士迫爆會場，之後可以流水式地向金鐘方向散去。

警要求解散集會時被包圍

蔡最後於下午4時許收到指揮中心指示需要終止集會，嘗試與劉到遠處較靜的地方傾談，劉拒絕並要求蔡出示委任證。蔡之後利用「咪」表示即時終止集會，劉遂宣布集會中止。惟蔡等3名警員隨即遭約50人包圍，有人開始帶頭叫囂及叫「黑社會」、「死黑警」等，期間有人向蔡吐口水，包括被告陳國榮等多人開始襲擊警員，被告黃家熙等人則用鐵枝及磚頭襲警。

陳及黃事後被捕，黃在警誡下承認當日曾包圍警員，且有意襲警，但之後因防暴警員到場而未有施襲；陳則承認他曾在遮打花園踢了一名警員。

蔡的頭及指骨受傷

多名警員之後獲送院治理，各有損傷。其中蔡頭部有5厘米裂傷、指骨有粉碎裂傷及輕微移位，須住院2天及獲12天病假；女偵緝警長孫偉薇則前額有4厘米傷口、 左邊頭頂有4厘米傷口等，須留院10天及獲批103天病假。

案件編號：DCCC 946、947、948/ 2020