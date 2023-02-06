給十九歲的我｜英華學生指校內未引廣泛討論　惟感不尊重學生感受

英華女學校重建紀錄片《給十九歲的我》，因牽涉倫理爭議包括未有理會片中主角拒絕上映、學校處理手法等，最終在上畫第四日便由導演張婉婷宣布由周一（6日）起暫停公映。記者今早到英華女學校了解，不少同學均表示對事情了解不深，而且校內暫未引起廣泛討論。有學生則表示，雖然未入場觀看過該齣電影，只能由網上資訊了解事情始末，但已認為不太尊重片中學生的感受；另亦有家長則指，校方應與學生商議解決方法，相信學校有能力解決問題。



紀錄片《給十九歲的我》惹來爭議，英華女學校的處理手法亦成為關注點。(夏家朗攝)

英華女學校學生楊同學表示，校方早前在早會上有呼籲學生去觀看該電影，但她則一直未有時間。她提及昨日在事件引來社會廣泛討論後，校方隨即在發出校內通告，指電影會在今日下架，但亦未有作出解釋。

楊同學指，目前仍未太了解事情始末，昨日亦是在社交媒體上看到有關資訊，但令她感覺到今次事件不太尊重學生（阿聆）感受，至於校內則未有太多人討論。

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家長吳女士則認為，校方應與學生商議解決方法，她又相信學校會能力處理及平息風波，「冇話好失望嘅，相信學校會處理，都係校內行政嘢，你同你老婆嘈交，其他人都唔會知點解。」

另外有不願透露姓名的學生指，兩年前在校內放映會觀看過電影，坦言其實早已不太記得片中的內容，而有關風波亦是從昨日觀看社交媒體才知道，惟未有在校內引起太大迴響。