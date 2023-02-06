給十九歲的我｜第三位學生發聲：攝製隊稱所有人同意公映我才簽名

張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》近日引起軒然大波，有片中主角以「萬字文」控訴未曾答應讓電影公開上映。今日（6日）再有新進展，六名女主角之一的江冰瀅（片中稱為「香港小姐」）於社交媒體發文表示，雖然電影上映前曾簽署同意書，但當時拍攝團隊曾意指「所有人已經簽咗名，剩係得我未簽」，因此「我冇諗過背後有咁多嘢嘅情況之下，我就將呢一個同意書簽咗」。



江於中學時期已離港生活，她於文中指，未感受到電影上映後對其有何影響，但既然另一名女主角阿聆反對上映，「導演組同埋校方就唔應該將呢一套電影上映。」。她續指：「畢竟人生存係呢個世界上就係希望自己開心，唔應該將自己嘅快樂，建立在人哋嘅痛苦身上」。



▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼



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《給十九歲的我》中，綽號「香港小姐」的江冰瀅以真名於社交媒體發文。她在文中提到，在電影決定上映前，製作團隊確曾問過她的意願，當時「拍攝隊嘅意思就係，所有人已經簽咗名，剩係得我未簽，所以我冇諗過背後有咁多嘢嘅情況之下，我就將呢一個同意書簽咗」。

她續指，當時認為電影一致好評，一切都非常好順利，又有意義，故認為可公開一部份「黑歷史」，「既然係一個咁有意義嘅電影啦，公開自己小小嘅黑歷史都唔係話唔可以接受嘅。」

江冰瀅因家庭關係，初中便移民美國；多年後攝製隊曾到美國繼續訪問拍攝。她提到，由於不在香港，故未感受到電影上映後的影響。在片中她曾提到希望參選香港小姐，她坦言「有啲尷尬」，但其他方面都可以接受。她又提到，當時決定放映，其中一大初衷是「希望所有父母可以更加關心青少年嘅心理狀態」。

▼《給十九歲的我》影片截圖▼



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江冰瀅：導演組同埋校方就唔應該將呢一套電影公映

然而，對於兩名反對上映的女主角，她認為電影確實牽涉了不少私人生活及私隱，「你冇辦法控制觀眾睇到你嘅時候會對你呢啲個人產乜嘢感受同埋評價，你亦都冇辦法可以做到坐視不理」。

她續指，阿聆反對電影上映，而電影對她帶來頗大影響，「導演組同埋校方就唔應該將呢一套電影公映。」她強調：「畢竟人生存係呢個世界上就係希望自己開心，唔應該將自己嘅快樂，建立係人哋嘅痛苦身上」。文章結尾時，她祝願各參與者永遠開心快樂。

▼2月5日 《給十九歲的我》導演張婉婷回應事件▼

