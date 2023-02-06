給十九歲的我｜張婉婷向阿聆道歉：你開心返啲啦，我哋𠵱家唔做喇

歷時十年製作、由張婉婷執導的英華女校重建紀錄片《給十九歲的我》，主角之一阿聆親撰萬字文自白，表示觀看影片後情緒受困，重申由始至終不同意以任何形式公開放映，認為校方不尊重學生意願。

記錄片今日（6日）起暫停公映，張婉婷今早在電台節目向阿聆道歉：「對佢唔住」，並隔空對阿聆說，「你開心返啲啦，我哋𠵱家唔做喇。」至於李慧詩亦撰文指不滿「成為電影一部份」，張婉婷則指，「如果李慧詩唔知情，我都想打電話同佢道歉。」



▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼



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張婉婷：因包場播映觀眾對角色反應正面 才認為公映不會有負面影響

張婉婷今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中，對於阿聆的控訴表示「對佢唔住」，承認在溝通上做得不足。她承認之前已知曉阿聆只接受電影包場或在電影節放映，而不希望公開播放。惟她指過去一段時間在優先播放的「包場」期間，觀眾對電影及角色反應正面，例如覺得片中的女學生很勇敢及可愛，故認為即使公映不會有負面影響。

張婉婷指，參演學生於2011年曾簽署公映同意書，隨後的放映活動，阿聆的家人亦有到場觀影，故認為阿聆已解開心結，於是在阿聆無簽署第二份同意書下決定公映。她說，會再嘗試與阿聆溝通，如果阿聆不願意公映，電影將不再上映。

她指，「希望10年積落嘅情，佢仲記得，我對佢嘅困擾真係唔好意思…你開心返啲啦，我哋𠵱家唔做（不再公映）喇。」她又指，阿聆不習慣面對這類事情，呼籲大家不要騷擾她。

談及李慧詩對「成為電影一部份」不知情及感到不滿，張婉婷亦指打算向她道歉。她說，當時其中一情節指，青少年遇到比賽還是讀書，是二選一的難題，故希望李慧詩能夠談談其經歷，藉以作鼓勵。

她續指，當日是單車隊的榮譽董事負責安排採訪，「有同佢講我哋係一個學校紀錄片嚟嘅」，而且申請採訪證件時需要說明自己從哪裏來，需要做什麼，並需要上報相關採訪事宜。但她承認，李慧詩倘在不知情下成為電影一部份，相信對方會感到錯愕，「如果李慧詩唔知情，我都想打電話同佢道歉。」

▼2月5日 《給十九歲的我》導演張婉婷回應事件▼



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她坦言，現時「我盡量安靜面對，睇下有咩可以改進」，稍後亦會聯絡校方，希望互相研究及幫助。

張婉婷表示，自從男友羅啟銳去世後，心中就像有個「黑洞」，「電影上畫就好似俾咗個花園仔我，去灌溉，好忙咁樣栽種，就可以避免成日跌入黑洞。𠵱家花園仔就遇到颶風，𠵱家就去咗黑森林自己摸索緊。」