明日大嶼填海失千公頃海床環詢會追問緩解措施　官方冀稍後有細節

發展局去年底公布「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案，最新造價急增至5,800億元，已換屆的環境諮詢委員會今天( 6日 )首次開會，並討論相關議題。

有委員關注涉及填海的環境緩解措施，可持續大嶼辦事處處長胡國源表明，會避免影響具生態價值的石珊瑚群及天然島嶼等，但具體緩解措施則屬下一階段範圍，目標於今年下半年有較多細節。

另多名委員關注人工島定位及目標對象，官方代表則指項目涉及長遠發展，現階段暫無水晶球預知居民人口及年齡層分布，但會在用地上預留彈性。



▼明日大嶼最新概念圖▼



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環境諮詢委員會今天( 6日 )開會討論造價達5800億元的「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案。（交椅洲人工島概念示章意圖/政府文件）

預計斥資5,800億元拓建的交椅洲人工島項目，最快於2025年開始填海，選址在平均水深6至8米的中部水域，較以往三跑工程深一倍，最終填出1,000公頃的人工島。環境諮詢委員會換屆後首次召開會議，並討論最新的人工島方案。

有委員關注涉及填海的環境緩解措施，包括項目將令1,000公頃海床消失，又追問會否傚法三跑項目設立保育基金等。可持續大嶼辦事處處長胡國源承認，「人工島係真係會失去咗1,000公頃海洋地方」，表明會避免影響具生態價值的石珊瑚群及天然島嶼等，惟整體緩解措施制定則屬下一階段，冀今年下半年有細節。

土木工程拓展署早前提交的生態及漁業初步調查顯示，交椅洲一帶的中部水域具有近危或易危的石珊瑚物種，報告建議填海範圍由近岸島嶼向後移，以避免直接對海岸線珊瑚群落的影響，並積極考慮適當的緩解措施，以盡量減少填海工程對海洋生態的影響。另初步結果顯示，在水域上的觀察，中央水域並無發現中華白海豚及江豚，但於水底的聲學監察中，則於中部水域發現極少量中華白海豚，江豚則集中於交椅洲、坪洲等一帶，基於有關調查結果，當局認為中部水域並非中華白海豚及江豚的重要棲息地。

多名委員另追問項目對附近離島影響，並提及坪洲居民的相關憂慮。胡國源稱，希望不會對天然島嶼構成影響，他又指有接獲關於坪洲的不同意見，「聽到話要道路接駁，亦有人話唔好」，他表明現持開放態度，「不急於做決定，規劃完島上交通先會做。」

人工島方案最新造價達5,800億元，有委員關注細項分布。胡國源稱，3成用作填海、兩成用作基建例如污水廠建設等，餘下5成則供策略性道路及鐵路之用。最新造價中，不包括未來房屋供應預算。

首批居民最快於2033年入伙，多名委員關注人工島住屋目標對象，「究竟係為誰而建？設施同配套都會好唔同」，規劃署代表稱，人工島將預留300公頃作房屋供應規劃，但現階段未有詳細分布。至於全島規劃上，明白居民人口及年齡層分布，的確影響項目未來規劃，但由於項目屬長期發展，「居民未來嘅分布我哋未有水晶球」，現階段將維持彈性，包括預留及提升人均社區及休憩用地面積，另七三比公私營房屋比例規劃，亦不排除未來有機會轉變。此外，亦有委員關注氣候變化方案，另提議可引入無人駕駛。

新上任的環諮會主席查逸超(左一)

新上任的環諮會主席查逸超指，自己一直關注環保議題，回港後首份公共政務職位亦涉及環境保護範疇，他自2003年起先後出任商界環保協會董事及主席，「環保係我喺香港幾有代表性嘅項目，更係我自己嘅抱負。」他續說，將會做好職責範圍，捏衛環境及共同利益。被問到委員討論時涉獵範疇較多元化，會否建議聚焦環保議題？他則指，環諮會雖然涉及環境保護，但根據可持續發展概念，經濟發展、人民生活及環境保護是相輔相承，「講環境議題，尤其是涉及發展，好難唔講晒所有議題」，但他明言不會越權討論，且委員來自社會各界，「覺得(環諮會)係一個健康環境。」