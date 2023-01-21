明日大嶼｜政府無公布下推諮詢網站　環團：網站難尋如唔見得光

發展局去年底公布「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案，最新估算成本急增16%至5,800億元，引起社會關注。當局在傳媒簡介會稱，會在今年初舉行公眾諮詢，惟近日被揭發，當局在毫無公布下，已在去年12月29日立法會會議當日，「偷步」展開公眾諮詢，以及近日在毫無官方公布下，推出公眾諮詢專題網站。

綠色和平批評，政府在毫無公布下展開公眾諮詢，並「偷偷摸摸」地推出有關專題網站，市民被蒙在鼓裏，亦隔絕一眾不懂上網的市民發表意見的權利，質疑今次公眾諮詢的公信力，更批評做法令「本港史上最貴、最大型嘅工程，成為最唔見得光嘅工程。」



發展局近日推出「中部水域人工島研究」的專題網站。（網站截圖）

發展局網站昨日（20日）在「最新消息」一欄，增加一項「中部水域人工島研究」，點擊該項目便能進入有關研究的專題網站。網站顯示，交椅洲人工島的初步建議填海範圍、概括土地用途、策點性運輸基建和初步建議的可能融資方案等。

該專題網站的首頁並無顯示公眾參與渠道，需要在選項目錄再選擇公眾參與，才可進入「意見表格」提交意見，可以上載的檔案僅5MB以下，提交的意見內容亦限制在3,000字內，而公眾須於3月31日或之前透過有關表格，或經電話、電郵、傳真或郵寄提交意見。

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綠色和平資深項目主任陳可淳。（資料圖片）

綠色和平資深項目主任陳可淳批評，明日大嶼為本港史上最大型、最貴的工程項目，惟當局卻「偷偷摸摸」推出交椅洲人工島的公眾諮詢專題網站，未有如以往一樣對外公布，土木工程拓展署、規劃署等相關部門的社交媒體和官方網站亦未有公布有關消息，直斥做法「仲衰過交差」，令公眾諮詢淪為「孤島」，亦隔絕不諳上網的市民，質疑其公信力。

她又批評，網站公布的內容與當局提交的立法會文件無異，並無就公眾對造價、生態影響等疑問提供更加資訊，批評是「炒冷飯」，而不少圖片更是網上圖庫的「罐頭圖」，難以令公眾掌握「明日大嶼」的設計及規劃。