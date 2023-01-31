明日大嶼｜評論指公眾諮詢「鬼祟」無渠道　發展局反駁︰莫名其妙

交椅洲人工島項目備受市民關注，發展局今（31日）在Facebook發文就有評論指責公眾諮詢「鬼祟」、並無提供渠道提交意見，局方對此感到「莫名其妙」，並強調現今資訊發達，市民可如常以電郵、郵寄或傳真遞交意見。局方又指，今日已在荃灣區議會進行簡介，稍後將拜訪其餘四個相關區議會，並與其他環團會面，以交流意見。



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發展局1月31日向荃灣區議會做簡介

發展局表示，繼去年12月29日向立法會發展事務委員會，就交椅洲人工島項目填海範圍、概括土地用途、策略性運輸基建，以及可能融資選項的初步建議，作階段性匯報後，今日再向荃灣區議會做簡介。局方並感謝議員就財務安排、土地規劃、環境影響等範疇，發表寶貴意見。

澄清一連串公眾參與活動已啟動

有評論指責交椅洲人工島項目公眾諮詢「鬼祟」，並無提供渠道予公眾提交意見。發展局表示對此感到莫名其妙，並解釋去年在12月29日匯報後，相關文件已在網站公開讓市民閱覽。為了加深公眾的了解，並在發展局《局長隨筆》配以短片向公眾介紹初步建議，並在Facebook解說關注事項。

發展局又指，一連串公眾參與活動亦已啟動，包括與不同界別及團體會面，涉及多個專業學會、金融界、經濟學者、土地及建設諮詢委員會、城規會等，講解項目的初步建議及聽取意見。

發展局1月31日向荃灣區議會為交椅洲人工島項目做簡介會。（發展局圖片）

評論指專題網站為唯一表達渠道 發展局︰可電郵交意見

發展局又指，有評論似乎視人工島項目的專題網站，為公眾唯一表達意見的渠道。局方指「這是過於狹隘的看法」，並認為現今資訊發達、講求多元溝通，市民可如常以電郵、郵寄或傳真遞交意見，並強調已持續從其他渠道，例如媒體報道、社交媒體等，收集公眾的意見。

稍後拜訪四個相關區議會

發展局透露，除荃灣區議會外，稍後會拜訪其餘四個相關區議會，包括中西區、離島、屯門及元朗區議會，以及與環諮會及其他團體會面，以交流意見。局方亦將在展城館及東涌社區聯絡中心舉行展覽，並會安排在各區舉行巡迴展覧，便利公眾掌握項目的最新資訊。

發展局續指，交椅洲人工島項目的公眾參與活動，會持續進行，現階段收集的意見有助進一步深化初步建議。局方並指，隨著項目的繼續推行，往後會在不同階段（包括各個法定程序進行期間），均設有公眾參與環節。