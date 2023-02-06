明日大嶼｜政府邀團體出席簡介會　多個組織拒參與批非公眾諮詢

政府2018年提出「明日大嶼」計劃，在中部水域交椅洲一帶填海建人工島。政府早前邀請多個環保團體出席今日（6日）閉門舉行的「中部水域人工島簡介會」，惟11個環保組織及關注團體批評，當局為強推填海工程導致「三無諮詢」，無主動公佈、無主動諮詢公眾、無公信力，因而拒絕出席簡介會，促當局撤回填海計劃。



▼2月6日 11個環保及關注團體拒出席「中部水域人工島簡介會」▼



11個環保組織及關注團體表明，不會出席政府於今日閉門舉行的「中部水域人工島簡介會」。他們質疑當局去年12月底「鬼祟展開公眾諮詢」，又指今次邀請團體亦以「簡介會」和閉門形式進行，無打算提供回應民間團體對造價及環境影響等質疑的新資料，認為「非開誠佈公的諮詢」，因此拒絕出席。

他們強調，明日大嶼造價達數以千億元、填海面積達1,000公頃，關乎重大公眾利益，須廣泛諮詢公眾。惟當局在去年底僅在立法會上載文件，沒有發出新聞公告，亦無提供任何渠道讓公眾提交意見，至今年1月19日才上載公眾諮詢網站，令為期三個月的「公眾諮詢」大削四分之一的時間，變相壓縮公眾參與權。

▼明日大嶼最新概念圖▼



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團體翻查近10年大型發展計劃進行的公眾諮詢，重申今次是首次無主動公布及無主動諮詢公眾的大型基建項目，「開歷來最壞先例」。團體又指，政府在2020年向立法會財委會就明日大嶼前期研究申請撥款時，標書列明預留逾千萬款項進行兩輪公眾諮詢，包括公眾論壇。如今當局卻不設公眾論壇，令市民無從向官員直接提問，質疑當局有意逃避回應公眾質詢，違反獲批撥款時的原意。

團體促請政府在妥善回應填海工程的必要性及各界疑慮前，撤回明日大嶼填海工程，並優先規劃全港近2,000公頃未用盡的棕地，尤其當中約433公頃鄰近新發展區、坐擁基建配套的快熟棕地，才有助基層加快上樓。

拒絕出席中部水域人工島簡介會的環保及關注團體：

綠色力量

綠色和平

健康空氣行動

坪洲填海關注組

守護大嶼聯盟

環保觸覺

香港海豚保育學會

綠惜地球

綠領行動

香港觀鳥會

創建香港

