給十九歲的我｜蔡若蓮稱沒看該片　有提醒各學校小心處理學生資料

名導演張婉婷執導嘅紀錄片《給十九歲的我》被紀錄片中名女生呀聆公開撰文指，不欲該片公開放映，已暫停公映。教育局局長蔡若蓮今（8日）回應事件，指未看過該紀錄片，並知悉學校已就電影情況成立危機小組安排支援受影響師生。她稱知悉電影已於2月6日暫停公映，局方一直透過不同渠道，例如《學校行政手冊》提醒學校在處理學生個人資料時，須確保蒐集資料之目的和方式、資料的使用、查閱及披露等均符合《私隱條例》。



蔡若蓮：得悉學校已啟動危機處理程序支援受影響師生

《給十九歲的我》事件惹來社會上對個人資料私隱、特別是學生私隱議題的爭議，蔡若蓮今早指，局方一直透過不同渠道，例如《學校行政手冊》提醒學校在處理學生個人資料時，須確保蒐集資料之目的和方式、資料的使用、查閱及披露等均符合《私隱條例》。她又指，得悉學校已啟動危機處理程序，跟進並支援受影響師生。

▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼



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私隱專員公署周一（6日）發稿表示，關注事件，公署已主動聯絡英華女學校，以了解相關詳情。公署指截至今日未有接獲相關投訴或查詢，任何人士如懷疑其個人資料私隱受到侵犯，而又能提供表面證據可以向公署作出投訴。

▼2月6日 英華女學校《給十九歲的我》風波後首個上學日▼

