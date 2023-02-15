「電子病假紙」完善遙距醫療流程　提升病人體驗

如果大家問我，醫管局為甚麼那麼快推出「電子醫生證明書」？我會答，遙距醫療就是促成電子病假紙的催化劑。

撰文：醫院管理局總行政經理（聯網運作）李立業醫生



醫管局將於3月6日起推行電子醫生證明書，將會儲存於醫管局流動應用程式HA Go個人帳戶「我的健康」內的「我的紀錄」，儲存兩年，方便病人隨時下載、列印或分享。

新冠疫情期間，醫管局增設遙距診症服務，讓病人可安坐家中接受醫生遙距診症及藥物送遞服務。逐步擴大遙距診症的應用，獲得大眾不少正面評價，但同時亦有很多朋友問道：「將來遙距看醫生後，如果需要病假紙，豈不是仍然要出門一趟到醫院拿病假紙？很不方便啊……」

有了遙距疹症，繼而推出遙距發放電子病假紙；有了電子病假紙，下月底再陸續推出遙距派藥。一環緊扣一環，目的就是為了令整體流程更連貫，逐步完善整個遙距醫療服務，從而便利病人，讓病人更感滿意。

電子醫生證明書將會由醫生電子簽署取代人手簽署，同時右上角新增二維碼，方便僱主核實病假紙是否由醫管局發出。

醫管局3月6日起正式推出電子醫生證明書，與現行傳統病假紙相比，主要有三大改變，分別是會由醫生電子簽署取代人手簽署，省時快捷；同時於電子病假紙上新增二維碼，方便僱主核實病假紙是否由醫管局發出；另外，電子病假紙將會發放至病人的HA Go應用程式個人帳戶，儲存兩年，病人可於「我的記錄」一欄隨時下載、列印或分享，就算遺失了紙本也不用擔心補領問題。而俗稱「到診紙」的到診證明書亦將同步電子化，與現時一樣，不會有簽署，但仍會印有相關醫護人員的名字。

我們前日舉行記者會宣布電子病假紙計劃詳情。記者會甫結束，我的電話已傳來多個朋友的訊息，他們不約而同地反映：「雖然電子版本有它的好處，但我還是喜歡紙本病假紙多些啊，感覺較實在。」大家大可放心，電子與紙本病假紙將會雙軌並行，只是人手簽署會改為電子簽署。我們考慮到市民需時適應，所以推行電子病假紙後，醫管局仍會繼續列印電子病假紙給病人，我們暫時沒有全面取代紙本的時間表。但為了配合智慧醫院發展，未來將會逐步減少紙本的發放數量。

醫管局總行政經理（聯網運作）李立業醫生表示，電子醫生證明書是發展智慧醫院的重要里程碑，能完善整個遙距醫療服務的流程，有助提升病人的滿意度。

推出電子醫生證明書是發展智慧醫院的重要里程碑。我們之所以踏出這一步，就是為了配合政府以科技提升公營醫療服務質素與效率的目標。我會形容電子病假紙只是整個智慧醫院發展的其中一個「齒輪」；其他齒輪還包括多方面，例如以人工智能技術分流病人X光肺片、電子病歷、電子床頭顯示板，還有設於公立醫院及門診，近200部「一站式電子服務站」，為病人提供免排隊的繳費服務等。

正如我開首提及，這些齒輪是「一環緊扣一環」，互相配合，互相推動，才能可持續地全面發展「智慧醫院」，為市民提供更多「智慧醫療」服務。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

