「電子病假紙」完善遙距醫療流程　提升病人體驗

撰文：01醫務所
出版：更新：

如果大家問我，醫管局為甚麼那麼快推出「電子醫生證明書」？我會答，遙距醫療就是促成電子病假紙的催化劑。
撰文：醫院管理局總行政經理（聯網運作）李立業醫生

醫管局將於3月6日起推行電子醫生證明書，將會儲存於醫管局流動應用程式HA Go個人帳戶「我的健康」內的「我的紀錄」，儲存兩年，方便病人隨時下載、列印或分享。

新冠疫情期間，醫管局增設遙距診症服務，讓病人可安坐家中接受醫生遙距診症及藥物送遞服務。逐步擴大遙距診症的應用，獲得大眾不少正面評價，但同時亦有很多朋友問道：「將來遙距看醫生後，如果需要病假紙，豈不是仍然要出門一趟到醫院拿病假紙？很不方便啊……」

有了遙距疹症，繼而推出遙距發放電子病假紙；有了電子病假紙，下月底再陸續推出遙距派藥。一環緊扣一環，目的就是為了令整體流程更連貫，逐步完善整個遙距醫療服務，從而便利病人，讓病人更感滿意。

電子醫生證明書將會由醫生電子簽署取代人手簽署，同時右上角新增二維碼，方便僱主核實病假紙是否由醫管局發出。

醫管局3月6日起正式推出電子醫生證明書，與現行傳統病假紙相比，主要有三大改變，分別是會由醫生電子簽署取代人手簽署，省時快捷；同時於電子病假紙上新增二維碼，方便僱主核實病假紙是否由醫管局發出；另外，電子病假紙將會發放至病人的HA Go應用程式個人帳戶，儲存兩年，病人可於「我的記錄」一欄隨時下載、列印或分享，就算遺失了紙本也不用擔心補領問題。而俗稱「到診紙」的到診證明書亦將同步電子化，與現時一樣，不會有簽署，但仍會印有相關醫護人員的名字。

我們前日舉行記者會宣布電子病假紙計劃詳情。記者會甫結束，我的電話已傳來多個朋友的訊息，他們不約而同地反映：「雖然電子版本有它的好處，但我還是喜歡紙本病假紙多些啊，感覺較實在。」大家大可放心，電子與紙本病假紙將會雙軌並行，只是人手簽署會改為電子簽署。我們考慮到市民需時適應，所以推行電子病假紙後，醫管局仍會繼續列印電子病假紙給病人，我們暫時沒有全面取代紙本的時間表。但為了配合智慧醫院發展，未來將會逐步減少紙本的發放數量。

醫管局總行政經理（聯網運作）李立業醫生表示，電子醫生證明書是發展智慧醫院的重要里程碑，能完善整個遙距醫療服務的流程，有助提升病人的滿意度。

推出電子醫生證明書是發展智慧醫院的重要里程碑。我們之所以踏出這一步，就是為了配合政府以科技提升公營醫療服務質素與效率的目標。我會形容電子病假紙只是整個智慧醫院發展的其中一個「齒輪」；其他齒輪還包括多方面，例如以人工智能技術分流病人X光肺片、電子病歷、電子床頭顯示板，還有設於公立醫院及門診，近200部「一站式電子服務站」，為病人提供免排隊的繳費服務等。

正如我開首提及，這些齒輪是「一環緊扣一環」，互相配合，互相推動，才能可持續地全面發展「智慧醫院」，為市民提供更多「智慧醫療」服務。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。

「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

從歷史去看疫情有危便有機中西醫協作攜手戰疫情向護士致敬見證大埔區急症服務的變遷
01醫務所
醫院管理局