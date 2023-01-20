立場新聞案｜建制派甚少接受立場訪問　鍾沛權認對公權力者較嚴謹

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被指串謀發布煽動刊物案續審，鍾沛權今（20日）在區域法院繼續接受控方盤問，控方指出，建制派甚少接受《立場》訪問或投稿，問道：「你地做咗乜野令佢地咁抗拒？」鍾解釋，建制派某程度是權力機關的一部份，《立場》對擁有公權力的政治人物，是較為批判和嚴謹，但鍾亦補充，他們過往亦有訪問過建制派團體，例如紫荊黨，並進行詳細訪問，他未覺對方有擔心過《立場》會扭曲其觀點。



多刊登同一議題易令人覺是媒體立場

主控官在盤問時提到，一間媒體若刊登同一議題的文章越多，越容易令讀者覺得這就是媒體的立場。鍾同意有這同能性，故他們會盡力容納不同的聲音，或讓不同政治光譜的人士發言，雖然建制派比較少願意接受《立場》的訪問，但《立場》仍會以報道方式，引用建制派對相關議題的評論。

《立場新聞》前總編輯鍾沛權指建制派的政治人物較少接受立場訪問，認為當中可能有好多原因。(劉安琪攝)

建制派某程度權力機關的一部份

控方續指，增加曝光率對政治人物有利，但他們寧願少一個平台，拒絕接受《立場》訪問，問道：「諗下你地做咗乜野令佢地咁抗拒？」鍾回答說，監察權力是媒體的責任之一，建制派某程度又是權力機關的一部份，《立場》對擁有公權力的政治人物是較為批判和嚴謹。

傳統媒體評論欄目不斷下降

控方聞言追問指，其他媒體亦有評論欄目，鍾回應說，他認為在過去20年，傳統媒體在評論欄目所投入的篇幅和力度不斷下降，一面倒支持政府和建制派的卻越來越多，甚至已找不到非建制派的評論文章和專訪。

紫荊黨亦曾接受立場作詳細訪問

鍾續指，建制派等政治人物不接受《立場》訪問，可能有好多不同原因，如認為其他媒體提供的政治空間已足夠，不需要《立場》這類小機構。鍾又舉例指，新興建制派團體紫荊黨，2019年亦曾接受《立場》作詳細訪問，可推測他們並不擔心《立場》會扭曲其觀點。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)