立場新聞案｜鍾沛權認曾刊出或讓人覺不當文章　發現後已即下架

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物，案件今（20日）在區域法院續。控方指《立場》曾刊登一篇名為《從北愛爾蘭抗爭經驗 看香港抗爭運動的未來》的文章，不久後下架。鍾承認有此事，並指當時見到文章後感擔憂，怕讓人覺有鼓吹彷效恐怖主義之嫌，但因同事錯誤地把文章設定在特定時間刊出。該文章刊出後，曾遭到橙新聞等媒體批評。鍾稱他數小時後發現已即時把文章下架，這事後他們亦增強了審查界線。



質素高的博客可未審先出

鍾供稱，對於一些比較信任的博客文章作者，如陳沛敏、區家麟等，他有可能在文章發佈後再找時間審批。控方質疑此先發佈後審批的做法相當危險，鍾表示他容許先發佈的均是好信譽、質素高的博客，當編輯認為文章可能涉誹謗或提倡暴力亦會交留鍾審批。惟在國安法生效後，所有政治評論文章均須在其審批後才登出。

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)

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同事錯誤地把文章設在特定時間刊出

對於一篇《立場》曾刊登但很快便下架的文章，即《從北愛爾蘭抗爭經驗 看香港抗爭運動的未來》，鍾稱當時見到文章後已擔憂讓人感覺有鼓吹彷效恐怖主義、武裝起義之嫌。後來因同事錯誤地將文章設在特定時間自動刊登，鍾在發現後即時下架，估計中間相隔了數小時。

文章刊出後遭橙新聞等批評

控方其後引述大公報、文匯報、橙新聞的相關批准文章，內容均批評《立場》美化恐怖主義、違反國安法等。鍾表示當時不清楚大公報及文匯報也有就事件作出批評。控方又問此事發生後，《立場》是否應更小心篩選轉載文章，鍾表示之後有增加審查界線。

受政治壓力不再稱武漢肺炎

對於橙新聞批評《立場》在報道中仍使用「武漢肺炎」一詞，屬污名化中國。鍾說初時在媒體使用十分普遍，覺得做法無問題，有背後的歷史原因。之後受政治壓力，加上越來越少人用，最終在《立場》停運前約3個月前停用此字眼。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022