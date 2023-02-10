渣打馬拉松｜多區周六晚起封路及改道　違泊車輛會被拖走

香港馬拉松2023將於下周日(12日)舉行，屆時新界南、西九龍及香港島均會實施特別交通安排，多條道路會在周六(11日)晚上起，分階段封路或實施道路交通安排。實施期間，所有在受影響道路附近違泊的車輛將會在沒有事前警告的情況下被拖走或被重複票控，同時會視乎當區交通及人潮情況，實施人流管理措施，市民應使用公共交通工具前往有關地區。



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+ 25

政府表示，在周六(11日)晚上起，新界南、西九龍及香港島均會實施特別交通安排。新界南最早在周六(11日)晚上11時半起，在屯鬥公路通往汀九橋南行線的支路封路，之後逐步封閉青嶼幹線、長青隧道、青衣南橋等路。

而西九龍區則自周日(12日)0時45分，分六階段封路，包括介乎美青路迴旋處與西區海底隧道的西九龍公路南行線等，而西區海底隧道通往香港方向的管道將由周日凌晨零時45分起至下午約1時15分臨時封閉；前往九龍方向的管道將維持正常行車。

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+ 8

香港島區則自周日(12日)1時半起，分八階段封路。介乎維園道東行線與東喜道支路的東區走廊東行線；由興發街、民康街及太古灣道通往東區走廊東行線的支路等封閉。至於遮打道行人專用區；介乎景隆街與東角道的駱克道行人專用區；東角道行人專用區；介乎東角道與百德新街的記利佐治街行人專用區，實施時間將延遲至周日下午3時或港島區所有主要道路解封。

新界南封路階段及範圍：



以下特別交通措施將於2月11日晚上11時45分開始至翌日下午約1時15分實施，直至道路可安全重開：

封路

1、青葵公路南行線、長青隧道南行線、長青公路南行線及汀九橋南行線

2、青嶼幹線往長青公路南行線的各出口

3、由青衣南橋、葵涌道及荃灣路通往青葵公路南行線的支路

4、介乎長青隧道引路與西九龍公路的青沙公路東行線、昂船洲大橋東行線及南灣隧道東行線

5、由青衣航運路通往昂船洲大橋東行線的支路

6、由貨櫃碼頭南路通往青沙公路（昂船洲高架道）東行線的支路

7、由美青路通往西九龍公路南行線的支路，經６號迴旋處駛離貨櫃碼頭往美青路及青葵公路（新界方向）的車輛除外

8、由青衣北岸公路東行線通往青衣北岸公路西行線的青衣西北交滙處掉頭處支路；及

9、長青公路南行線通往青衣西路的支路。

交通改道

1、由大嶼山往九龍的車輛須改經青衣西北交匯處、青衣北岸公路、青荃路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道

2、由馬灣往九龍的車輛須改經青衣西北交匯處、青衣北岸公路、青荃路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道

3、沿屯門公路及大欖隧道行駛的車輛，如欲經汀九橋往機場、大嶼山及馬灣，須改經屯門公路、荃灣路、荃青交匯處、青荃路、青衣北岸公路及青嶼幹線的支路，然後通往青嶼幹線（往機場方向）

4、沿屯門公路及大欖隧道行駛的車輛，如欲經汀九橋往九龍，須改經屯門公路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道

5、於青衣南的車輛，如欲經青沙公路往九龍，須改經青衣路、葵青路、葵青交匯處、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道

6、於葵涌貨櫃碼頭的車輛，如欲經青沙公路往九龍，須改經貨櫃碼頭南路、興華街西及荔寶路。

上述封路將不會影響車輛由九龍或新界東經３號幹線或８號幹線前往機場、大嶼山、馬灣及新界西等多個目的地。

西九龍封路階段及範圍：



第1階段（凌晨0時45分至約下午1時15分）

封路

1、介乎美青路迴旋處與西區海底隧道的西九龍公路南行線；

2、連翔道北行線往西九龍公路南行線近民眾安全服務隊總部的支路；

3、雅翔道高架道路北行線往西九龍公路南行線的支路；

4、佐敦道高架道路西行線往西區海底隧道南行線的支路；

5、連翔道南行線近油麻地交匯處往西九龍公路南行線的支路；及

6、介乎柯士甸道西地下行車道至地下行車道出口的連翔道最底層地下行車道北行線的慢線。

交通改道

1、沿連翔道北行的車輛不准駛入連翔道北行線近民眾安全服務隊總部通往西區海底隧道南行線的支路

2、沿連翔道南行的車輛須改行通往尖沙咀的支路；及

3、沿美青路東行的車輛不准駛入由連翔道南行線通往西九龍公路南行線的支路。

第2階段（凌晨1時40分至約上午9時45分）

封路

1、介乎柯士甸道與梳士巴利道的彌敦道北行線；

2、介乎金巴利道與中間道的彌敦道南行線；

3、介乎彌敦道與加拿分道的金巴利道西行線；

4、介乎彌敦道與加拿分道的加連威老道西行線；

5、介乎彌敦道與金馬倫里的金馬倫道東行線；

6、堪富利士道；

7、介乎彌敦道與碧仙桃路的加拿分道西行線；

8、介乎彌敦道與碧仙桃路的麼地道；

9、介乎樂道與彌敦道的海防道；

10、介乎樂道與彌敦道的北京道；

11、介乎漢口道與彌敦道的中間道；及

12、梳士巴利道地下行車道西行線。

交通改道

1、沿彌敦道南行的車輛須駛入金巴利道東行；

2、沿梳士巴利道行駛的車輛不准駛入彌敦道北行；

3、沿加拿分道北行的車輛不准左轉入加連威老道西行及金巴利道西行；

4、沿海防道東行的車輛須駛入樂道南行；及

5、沿梳士巴利道西行的車輛不准駛入近漆咸道南的梳士巴利道下行通道西行。

▼香港渣打馬拉松將於2023年2月12日舉行▼



第3階段（凌晨2時30分至約上午10時30分）

封路

1、荔寶路東行線往連翔道南行線的支路；

2、青沙公路西行線往連翔道南行線的支路；

3、介乎荔寶路與海輝道的連翔道南行線；

4、介乎東京街西與油麻地交匯處的連翔道南行線；及

5、介乎深旺道與連翔道的欽州街西西行線。

交通改道

1、沿荔寶路東行的車輛不准左轉入通往連翔道南行線的支路；

2、沿青沙公路西行的車輛須改行由連翔道南行線通往長沙灣的支路；

3、沿東京街西東行的車輛不准右轉入通往油麻地的連翔道南行線；

4、沿連翔道南行的車輛須改行連翔道南行線前往深水埗（近東京街西）的支路；

5、沿東京街西西行的車輛不准左轉入連翔道南行；

6、沿深旺道北行的車輛不准左轉入欽州街西西行；

7、沿深旺道南行的車輛不准右轉入欽州街西西行；及

8、沿欽州街西西行的車輛不准轉入通往連翔道南行線的支路。

第4階段（凌晨3時45分至約上午10時15分）

封路

1、介乎彌敦道與塘尾道的亞皆老街西行線，以下路段除外：

－ 介乎砵蘭街與上海街的亞皆老街西行的第一線；

－ 介乎新填地街與塘尾道的亞皆老街西行的第一線；及

－ 介乎上海街與新填地街的亞皆老街西行的第五線。

2、介乎塘尾道與連翔道的櫻桃街西行線，以下路段除外：

－ 介乎塘尾道與海泓道的櫻桃街西行的第一線；及

－ 介乎海泓道與櫻桃街下行通道的櫻桃街西行的第三及第四線。

3、介乎海輝道迴旋處與西九龍公路南行的連翔道南行線；

4、介乎亞皆老街及快富街的康樂街南行線；及

5、介乎海庭道及櫻桃街西行的海泓道北行線。

交通改道

1、沿亞皆老街西行的車輛須駛入彌敦道；

2、沿亞皆老街第一線西行的車輛須左轉入上海街南行；

3、沿上海街南行的車輛須右轉入亞皆老街第五線西行；

4、沿亞皆老街第一線西行的車輛須左轉入塘尾道南行；

5、沿塘尾道南行的車輛須左轉入亞皆老街東行；

6、沿新填地街北行的車輛須左轉入亞皆老街第一線西行；

7、沿塘尾道北行的車輛須左轉入櫻桃街西行；

8、沿櫻桃街西行的車輛須左轉入海泓道南行；

9、沿海庭道東行的車輛不准左轉入海泓道北行；

10、沿海庭道西行的車輛不准右轉入海泓道北行；

11、沿海泓道北行的車輛須左轉入海庭道西行；

12、沿大角咀道南行的車輛不准直駛往海泓道南行；

13、沿櫻桃街西行的車輛不准駛入連翔道南行；

14、沿海輝道西行的車輛不准左轉入連翔道南行；

15、沿海輝道迴旋處行駛的車輛不准駛入連翔道南行；

16、沿康樂街南行的車輛須右轉入快富街西行；

17、沿塘尾道南行的車輛須左轉入弼街東行；

18、沿晏架街東行的車輛須直駛往旺角道東行；及

19、沿橡樹街南行的車輛須左轉入晏架街東行。

第5階段（凌晨4時至約上午9時）

封路

1、介乎北京道與中間道的九龍公園徑北行快線；

2、亞士厘道；

3、漢口道；

4、樂道；

5、介乎廣東道與樂道的海防道；

6、宜昌街；

7、介乎九龍公園徑與樂道的北京道；

8、介乎九龍公園徑與漢口道的中間道；

9、介乎梳士巴利道與中間道的彌敦道南行線；及

10、介乎彌敦道與梳士巴利道的中間道。

交通改道

1、沿廣東道南行的車輛不准左轉入海防道東行；

2、沿梳士巴利道東行的車輛不准左轉入漢口道北行與中間道北行；及

3、沿九龍公園徑北行的車輛不准右轉入北京道東行。

第6階段（凌晨4時30分至約上午9時45分）封路

1、介乎加士居道與金巴利道的彌敦道南行線；

2、介乎柯士甸道與亞皆老街的彌敦道北行線；

3、介乎彌敦道與加拿分道的金巴利道東行線；

4、介乎庇利金街與覺士道的柯士甸道東行線；

5、介乎覺士道與彌敦道的柯士甸道西行線；

6、山林道；

7、松山道；

8、介乎彌敦道與德興街的德成街；

9、德興街；

10、介乎庇利金街與彌敦道的寶靈街；

11、介乎覺士道與庇利金街的佐敦道西行線；

12、介乎白加士街與志和街的佐敦道東行線；

13、介乎加士居道與南京街的志和街；

14、介乎白加士街與志和街的寧波街；

15、茂林街；

16、介乎吳松街與彌敦道的北海街東行線；

17、介乎志和街與彌敦道的北海街西行線；

18、介乎彌敦道與廟街的甘肅街；

19、介乎佐敦道與彌敦道的加士居道西行線；

20、介乎彌敦道與鴉打街的眾坊街；

21、介乎鴉打街與彌敦道的永星里；

22、介乎彌敦道與鴉打街的文明里；

23、介乎砵蘭街與彌敦道的窩打老道東行線；

24、介乎砵蘭街與彌敦道的咸美頓街；

25、介乎砵蘭街與彌敦道的登打士街；及

26、介乎砵蘭街與彌敦道的長沙街。

交通改道

1、沿加拿分道北行的車輛須右轉入金巴利道東行；

2、沿柯士甸道西行的車輛須右轉入覺士道北行；

3、沿柯士甸道東行的車輛須左轉入庇利金街北行；

4、沿覺士道南行的車輛須左轉入柯士甸道東行；

5、沿覺士道北行的車輛須右轉入佐敦道東行；

6、沿庇利金街北行的車輛不准右轉入寶靈街東行；

7、沿佐敦道西行的車輛須左轉入覺士道南行；

8、沿佐敦道東行的車輛須左轉入白加士街北行；

9、沿白加士街北行的車輛不准右轉入寧波街東行；

10、沿北海街東行的車輛須右轉入吳松街南行；

11、沿吳松街南行的車輛不准左轉入北海街；

12、沿加士居道西行的車輛須左轉入覺士道南行；

13、沿伊利沙伯醫院路南行的車輛不准右轉入加士居道西行；

14、沿彌敦道南行的車輛須左轉入加士居道東行；

15、介乎眾坊街與永星里的鴉打街將改為單向南行；

16、沿鴉打街行駛的車輛須右轉入眾坊街西行；

17、沿鴉打街南行的車輛不准左轉入永星里東行；

18、沿窩打老道西行的車輛須左轉入彌敦道南行；

19、沿窩打老道東行的車輛須左轉入砵蘭街；

20、沿咸美頓街東行的車輛須左轉入砵蘭街北行；

21、沿砵蘭街北行的車輛不准右轉入咸美頓街東行；

22、沿登打士街東行的車輛須左轉入砵蘭街北行；

23、沿砵蘭街北行的車輛不准右轉入登打士街東行；及

24、沿砵蘭街北行的車輛不准右轉入長沙街東行。

乙﹒ 路旁停車位暫停使用

1、介乎加拿分道與天文臺道的金巴利道的路旁停車位將由2月12日凌晨0時01分至上午9時45分暫停使用；及

2、介乎永星里與眾坊街的鴉打街的路旁停車位將在同日由凌晨0時01分至上午10時30分暫停使用。

丙﹒西區海底隧道（往香港方向管道）暫時封閉

西區海底隧道通往香港方向的管道將由2月12日凌晨12時45分起至下午約1時15分臨時封閉。前往九龍方向的管道將維持正常行車。

港島區封路階段及範圍：



第1階段（凌晨1時30分至約上午10時30分）

封路

1、介乎維園道東行線與東喜道支路的東區走廊東行線；

2、由興發街、民康街及太古灣道通往東區走廊東行線的支路；及

3、介乎灣仔與東區走廊的中環及灣仔繞道隧道東行線（介乎中環與灣仔的中環及灣仔繞道隧道東行線則在下午約一時三十分起解封）。

第2階段（凌晨1時30分至約上午11時30分）

封路

1、介乎東喜道支路與維園道西行線的東區走廊西行線；

2、由南安街、柴灣道、太康街、愛信道、康安街、太古灣道、英皇道西行與健康中街交界處、糖水道及和富道通往東區走廊西行線的支路；

3、由東區海底隧道出口往東區走廊西行線的支路（介乎東區海底隧道出口與通往民康街下行斜道支路的一段則在上午約十時三十分起解封）；

4、介乎東區走廊與灣仔的中環及灣仔繞道隧道西行線；及

5、由清風街行車天橋及興發街前往中環及灣仔繞道隧道西行的支路。

交通改道

1、沿維園道東行及興發街往東區走廊東行及東區海底隧道的車輛須改經歌頓道、電氣道及渣華道；

2、沿渣華道及民康街往東區走廊東行及東區海底隧道的車輛須改經英皇道；

3、沿太古灣道往東區走廊東行的車輛須改經英皇道及筲箕灣道；

4、沿渣華道及英皇道東行的車輛可經康安街駛往東區海底隧道；

5、沿東區海底隧道出口往東區走廊東行的車輛須改經太安街及筲箕灣道；

6、沿東區走廊西行的車輛須改經南安里及筲箕灣道；

7、沿南安里及南康街往東區走廊西行的車輛須改經南安街西行、新成街及筲箕灣道；

8、沿柴灣道往東區走廊西行的車輛須改經筲箕灣道；

9、改經筲箕灣道西行的車輛，可經太寧街、西灣河街及太康街前往東區海底隧道；

10、沿太康街行駛的車輛只可前往東區海底隧道及鯉景灣，而前往東區走廊西行的車輛須改經太康街、康祥街、太安街及筲箕灣道；

11、沿愛信道西行往東區走廊西行的車輛須改經愛義街、興民街及筲箕灣道；

12、沿康安街行駛的車輛只可通往東區海底隧道。前往東區走廊西行的車輛須改經康安街西行及英皇道。沿康愉街行駛的車輛須改經康安街西行，往東區海底隧道車輛除外；

13、沿太古灣道支路往東區走廊西行的車輛須改經太古城道及英皇道；

14、由東區海底隧道出口往東區走廊西行的車輛須改經民康街及英皇道（至凌晨四時止）；

15、沿英皇道西行線與健康中街交界的支路往東區走廊西行的車輛須改經英皇道西行；

16、沿英皇道西行線與糖水道交界的支路往東區走廊西行的車輛須改經英皇道西行；

17、沿糖水道往東區走廊西行的車輛須改經渣華道、琴行街及英皇道；

18、沿和富道支路往東區走廊西行的車輛須改經和富道西行、北角道、渣華道、糖水道及英皇道；及

19、沿清風街行車天橋及興發街北行往中環及灣仔繞道隧道西行支路的車輛須改經維園道餘下行車線。

第3階段（凌晨1時30分至約下午1時30分）

封路

1、介乎城西道與林士街的干諾道西天橋東行線；

2、民寶街；

3、耀星街；

4、龍和道東行線；

5、由干諾道西天橋往民寶街的支路；

6、由干諾道西天橋往中環及灣仔繞道隧道東行的支路；

7、民吉街往中環及灣仔繞道隧道東行灣仔出口的支路；

8、介乎中環與灣仔的中環及灣仔繞道隧道東行線；

9、中環及灣仔繞道隧道東行博覽道出口；

10、博覽道；

11、介乎博覽道西面及博覽道東面的博覽道中；

12、博覽道東南行線；及

13、介乎博覽道及北面盡頭路的博覽道東北行線。

交通改道

1、沿山道天橋北行的車輛須改經干諾道西地面東行；

2、沿城西道東行的車輛須改經干諾道西東行；

3、沿民耀街的車輛不淮左轉入龍和道東行；

4、沿民耀街的車輛不淮左轉入耀星街東行；及

5、沿干諾道西天橋東行往中環及灣仔繞道隧道東行、東區走廊東行及東區海底隧道的車輛須改經干諾道西地面東行、干諾道中地面東行、民吉街、干諾道中、告士打道、維園道、歌頓道、電氣道及渣華道。

第4階段（凌晨1時30分至約下午4時30分）

介乎民耀街與耀星街在郵政總局對出的未命名道路將會封閉。

第5階段（凌晨3時至約下午1時30分）

封路

1、民光街；

2、民輝街；

3、介乎林士街與民光街的支路；

4、介乎民光街與龍和道的民耀街南行線；及

5、介乎民寶街與民光街的民耀街北行線。

交通改道

1、沿中港道東行的車輛須改經干諾道中；

2、沿干諾道中東行的車輛不准左轉入民光街；及

3、沿民耀街北行的車輛須改經金融街西行。

第6階段（凌晨3時至約下午2時）

封路

1、介乎菲林明道與杜老誌道的會議道；

2、介乎運盛街與杜老誌道的鴻興道；

3、介乎港灣徑與杜老誌道的港灣道東行快線；

4、介乎鴻興道與港灣道的杜老誌道北行快線；

5、介乎港灣道與告士打道的杜老誌道南行線；

6、介乎鴻興道與駱克道的馬師道天橋；

7、介乎鴻興道與告士打道的馬師道北行線；

8、介乎馬師道與波斯富街的駱克道東行線；

9、介乎駱克道與軒尼詩道的波斯富街南行線；

10、介乎謝斐道與駱克道的波斯富街（中線除外）；

11、介乎駱克道與謝斐道的堅拿道東南行線；

12、介乎駱克道與謝斐道的堅拿道西北行線；

13、介乎駱克道與謝斐道的馬師道南行線；

14、介乎軒尼詩道與駱克道的馬師道；

15、介乎波斯富街與怡和街的軒尼詩道東行線；

16、怡和街東行線；

17、糖街；

18、介乎記利佐治街與高士威道的告士打道南行線（於上午十時四十五分後，車輛可往大坑道天橋南行）

19、介乎大坑道行車天橋下的調頭支路與記利佐治街的告士打道北行線。

交通改道

1、沿菲林明道北行的車輛不准右轉入會議道東行及須改經菲林明道南行或龍和道西行；

2、沿運盛街北行的車輛須右轉入鴻興道天橋；

3、沿馬師道北行的車輛須改經告士打道輔助道路或經馬師道南行掉頭往謝斐道；

4、沿駱克道東行的車輛須改經馬師道地面北行；

5、沿謝斐道東行的車輛須改經波斯富街北行；

6、沿波斯富街南行的車輛須改經駱克道東行；

7、沿軒尼詩道東行的車輛不准左轉入馬師道；

8、沿天樂里行駛的車輛不准直駛往馬師道北行及須左轉或右轉入軒尼詩道；

9、沿軒尼詩道東行往高士威道的車輛須改經波斯富街南行、禮頓道、邊寧頓街及怡和街東行；

10、沿怡和街東行的車輛不准左轉入糖街；

11、沿記利佐治街往告士打道南行的車輛須改經大坑道天橋南行；及

12、沿維園道天橋南行的車輛須改經告士打道輔助道路（於上午十時四十五分，車輛可駛入大坑道天橋南行）。

第7階段（凌晨3時45分至約上午8時45分）

封路

1、介乎高士威道與維園道的興發街；

2、介乎帆船街與柏景臺的電氣道；

3、介乎興發街與電氣道的琉璃街；及

4、介乎興發街與電氣道的清風街。

交通改道

1、沿高士威道東行往興發街的車輛須改經英皇道東行；

2、沿英皇道西行往興發街的車輛須改經高士威道西行；

3、沿電氣道南行的車輛須左轉入帆船街，前往柏景臺的車輛除外；

4、由柏景臺停車場駛出的車輛須改行電氣道及帆船街；

5、沿電氣道往清風街的車輛須改經帆船街；及

6、沿興發街南行的車輛須左轉入歌頓道東行。

第8階段（凌晨4時至約上午10時45分）

封路

1、介乎東區走廊西行下行斜道與告士打道西行的維園道西行部分行車線，往告士打道輔助道路的慢線及往告士打道西行的第二慢線除外；

2、由告士打道北行往告士打道西行的天橋；及

3、介乎東區海底隧道出口與通往民康街下行斜道的東區走廊西行線（至上午約十時三十分）。

交通改道

1、沿清風街天橋行駛的車輛須改經維園道西行餘下行車線；

2、沿告士打道天橋北行往告士打道西行的車輛須改經告士打道輔助道路；及

3、民康街支路封閉期間，由東區海底隧道出口往東區走廊西行的車輛須改經康安街或太安街、筲箕灣道及英皇道。

乙﹒停車位暫停使用

1、位於興發街公眾停車場的二十九個停車位將於二月十一日下午三時至晚上十時暫停使用；

2、所有位於興發街公眾停車場的停車位將於二月十一日晚上十時至翌日下午三時暫停使用，殘疾人士停車位除外；

3、下列地點的路旁停車位及上落客貨區將於二月十二日凌晨零時零一分至下午三時暫停使用：

－ 耀星街；

－ 博覽道東的上落客貨區；

－ 博覽道的旅遊巴士停車位；

－ 介乎波斯富街與景隆街的謝斐道的傷殘人士停車位；

－ 介乎駱克道與軒尼詩道的馬師道的電單車停車位；

－ 告士打道近糖街的傷殘人士停車位；

－ 林士街近林士街多層停車場；

－ 民光街西行近中環三號碼頭的貨車停車位；

－ 民光街西行近中環八號碼頭的貨車停車位；

－ 中環四號碼頭與中環五號碼頭外的傷殘人士停車位；及

－ 中環六號碼頭與中環七號碼頭外的電單車停車位。

4、介乎民耀街與耀星街在郵政總局對出的未命名道路的路旁停車位將於二月十二日凌晨零時零一分至下午四時三十分暫停使用。

丙﹒行人專用區

以下行人專用區的實施時間將延遲至下午三時或港島區所有主要道路解封：

1、遮打道行人專用區；

2、介乎景隆街與東角道的駱克道行人專用區；

3、東角道行人專用區；及

4、介乎東角道與百德新街的記利佐治街行人專用區。

以上特別交通安排實施期間，所有違例停泊的車輛將會在沒有事前警告的情況下被拖走或被重覆票控。