渣打馬拉松｜2.12清晨開跑　一文看清選手須知、港鐵8線提早開出

渣打香港馬拉松將於明日（12日）清晨開跑，是第五波疫情後首次舉辦賽事，一眾跑手引頸以待，備戰賽事冀爭取好成績。最早賽事於當日清晨5時45分起跑，其中半馬及全馬均在尖沙咀彌敦道起步，終點是銅鑼灣維園；10公里賽則在東區走廊附近起跑，同以維園作終點。



《香港01》整合運輸署及大會等資料，一文看清馬拉松注意事項、封路情況及交通安排等。其中港鐵8條鐵路線頭班車將會提早開出，屯馬線及東鐵線最早，頭班車於凌晨3時25分開出，荃灣線提早於3時55分（荃灣站開出）及4時22分（中環站開出），港島線則為3時56分（柴灣站開出）及4時08分（堅尼地城站開出）。



▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



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《選手篇》



賽事項目：

渣馬共分三個主要項目，包括全馬、半馬及10公里賽事，全馬及半馬由尖沙咀彌敦道起步，全馬途經昂船洲大橋和汀九橋，半馬則經過西九龍公路和中環海旁；10公里賽則在東區走廊起步，所有項目終點設於維園。

全馬起步時間及路線：

全程時限：6小時

起步時間：

馬拉松挑戰組—早上6：00

馬拉松1組—早上6：05

馬拉松2組—早上6：30



半馬拉松起步時間及路線

全程時限：3小時

起步時間：

半馬拉松挑戰組—早上5：45

半馬拉松1組—早上7：50

半馬拉松2組—早上8：10

半馬拉松3組—早上8：30



十公里起步時間及路線

全程時限：2小時

起步時間：

十公里挑戰組—早上5：45

十公里1組—早上6：00

十公里2組—早上6：30

十公里3組—早上7：00

十公里4組—早上7：30

十公里5組—早上8：00



防疫安排：

．跑手不需要提供48小時核酸陰性檢測，亦不需要提供快測證明

．維持佩戴口罩要求，跑手必須在起點前及完成比賽後佩戴口罩

．若出現檢測陽性情況不可參加賽事

．當日現場不可領跑手包，跑手須預先登記，並在預約時段領取跑手包

比賽日物品清單：

1、號碼布（連計時晶片）

．須正確配戴號碼布，利用扣針把號碼布的四個角緊扣於胸前容易看見的位置

．跑手號碼向外，切勿被遮擋

．不可摺疊或移除晶片

．須用防水筆在號碼布背面填寫緊急聯絡人姓名及電話等

2、跑鞋、跑褲、跑襪及跑衣等裝備

3、八達通

4、口罩

參賽者比賽日流程。（大會網站）

寄存行李：

．比賽當日不設行李寄存服務

．根據大會安排，跑手如需寄存行李，請於周六（11日）前完成領取跑手包後一同辦妥

．大會只接受寄存簡單乾淨衣物（例如：襯衫、褲、襪子和鞋），勿寄存任何貴重物品、水果及水

．全馬及半馬行李領回區：香港銅鑼灣維多利亞公園5至6號足球場

．十公里行李領回區：香港銅鑼灣維多利亞公園中央草坪

水站及食物：

．大會將於起點、終點及賽道約每5公里處提供蒸餾水予參賽者，並於10公里之後之水站提供運動飲品予馬拉松參賽者

．大會將於約25公里及30公里處提供香蕉及朱古力予有需要之馬拉松參賽者（數量有限）

．完成比賽後，大會將於終點區派發蒸餾水、香蕉及能量條予所有參賽者（注意：朱古力及能量條或含有花生成）

設施及服務：

．救護站（由醫療輔助隊提供）設置於起點、賽道各水站及終點，賽道沿途亦設有救護單車監察情況

．流動洗手間將設置於起點區、賽道各水站及賽道沿途

其他須知：

．參賽者請勿進入緊急車輛通道並時刻遵守工作人員指示

．賽道每一公里位置均設有距離指示牌。

．大會計時車輛將從起點引領馬拉松挑戰組參賽者到終點

．十公里只設五公里距離指示牌。

．大會指今年繼續不准許跑手身穿帶有「政治性」字眼的服飾，否則或會取消出賽資格

▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



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《交通篇》



主要封路安排：

2月11日星期六晚上11時30分起，港九、新界多處分階段實施封路及交通改道措施，涉及範圍十分廣泛，運輸署提醒市民出行盡量使用鐵路服務。部分受影響道路包括：

．尖沙咀與亞皆老街的彌敦道北行行車線、介乎尖沙咀與加士居道天橋的彌敦道南行行車線以及亞皆老街為賽道，油尖旺各區的封路範圍將相當廣泛相關地區的公共交通服務亦會有大幅度調整。市民如需前往旺角、佐敦及尖沙咀一帶，應盡量使用鐵路服務。

．全馬使用的長青公路、長青隧道及南灣隧道往九龍方向的行車線，由青嶼幹線（青馬大橋）前往九龍方向的車輛須改經青衣西北交匯處、青衣北岸公路、青荃路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道。預計北大嶼山公路、青馬大橋及青衣西北交匯處一帶的交通屆時可能擠塞。

．西區海底隧道往九龍方向的管道會維持行車，而往港島方向的管道將由2月12日凌晨零時45分起封閉；銅鑼灣怡和街東行會封閉作賽道；介乎維園道及筲箕灣之間的東區走廊，以及連接東區走廊的中環及灣仔繞道隧道來回方向由星期日凌晨1時30分起封閉，車輛須改行英皇道及筲箕灣道。

▼香港渣打馬拉松將於2023年2月12日舉行▼



公共運輸工具影響：

．2月11日、星期六晚上11時15分起，約230條巴士路線及40條專線小巴路線需要分階段實施改道、縮短服務、暫停服務或臨時遷站安排，直至道路於星期日重開。

．受影響的巴士路線包括行經東區海底隧道及西區海底隧道的過海巴士線；於東區走廊、中西區、灣仔及銅鑼灣行駛的巴士路線；於彌敦道、亞皆老街、上海街、佐敦道及油尖旺區行駛的巴士路線；以及行經汀九橋、長青公路、長青隧道及南灣隧道的巴士路線。

巴士總站及公共運輸交匯處會暫停使用：

天后站公共運輸交匯處、博覽道東巴士總站、中環碼頭巴士總站及威非路道巴士總站、中港城公共運輸交匯處及旺角（柏景灣）巴士總站。

選手前往起點方法：

．港鐵8條鐵路線的頭班車會在星期日適時提早開出，最早的頭班車為屯馬線及東鐵線於凌晨3時25分開出。

港鐵各路線頭班車服務時間如下：

1)東鐵線：3時25分（上水站開出）

2)屯馬線：3時25分（屯門站及烏溪沙站開出）

3)東涌線：3時40分（東涌站開出）／4時05分（香港站開出）

4)觀塘線：3時46分（調景嶺站開出）／4時08分（黃埔站開出）

5)荃灣線：3時55分（荃灣站開出）／4時22分（中環站開出）

6)港島線：3時56分（柴灣站開出）／4時08分（堅尼地城站開出）

7)將軍澳線：3時57分（康城站開出）／4時00分（寶琳站開出）

8)南港島線：4時02分（海怡半島站開出）



．28條特別巴士路線將會於星期日提供服務，方便參賽人士前往尖沙咀或銅鑼灣。其中九巴設23條特別線，接載選手前往會場。

▼九巴23條渣馬特別線▼



駕駛者注意事項：

運輸署預計，港九新界多處的交通會較平時的星期日顯著擠塞，包括：

港島區：英皇道、筲箕灣道、維園道、禮頓道、軒尼詩道、告士打道、金鐘道、干諾道中、香港仔隧道（往灣仔方向），以及中環碼頭一帶；



九龍區：彌敦道及附近一帶、亞皆老街、衞理道、加士居道天橋、西九龍走廊及紅磡海底隧道來回方向；其中加士居道天橋及西九龍走廊可能出現長車龍；



新界區：青嶼幹線（往九龍方向）及青衣西北交匯處。



《天氣篇》



天文台預測2月12日當日氣溫介乎攝氏20至25度，大致多雲及有霧，早晚有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光，吹和緩的3至4級東至東南風，當日相對濕度達80%至100%，即相當濕暖，或不利選手發揮。