渣打馬拉松｜跑手到嘉年華興奮打卡　公眾明日可到維園終點區打氣

幾經波折的渣打馬拉松，將於明天（11日）舉行，參賽名額3.7萬個，選手陸續到維園提取包括編號布條的選手包，為賽事作最後準備。

大會一連三日假維園草地舉行的「渣打香港馬拉松嘉年華」，已於今午3時結束，公眾人士趁周末到場參觀今次適逢第25屆渣打馬拉松的不同裝置，供市民遊玩、打卡留念，當中不乏準備出戰的跑手，對賽事既感興奮亦期望能順利完成，來自海外的跑手亦準備就緒。

明日位於維園的足球場，將重新開設公眾打氣區，為跑手於衝線前打氣，提升氣氛。



受疫情衝擊下，每屆在年初舉辦的渣打馬拉松在2020年的疫情爆發初期即告取消，2021年初想舉辦亦延至同年10月始辦得成，2022年原擬在11月舉辦但政府遲遲不批准，徘徊在取消邊緣，最終得以在2023年2月12日（明天）舉行第25屆賽事，參賽人數亦由2.5萬人加碼至3.7萬人。

今屆賽事限制人數3.7萬人

雖然上一次渣打馬拉松是2021年10月舉行，但今次將會是繼2019年後事隔三年首次「重返」在年初舉行賽事。近期香港疫情緩和，外地抵港旅客上年12月29日起不用接受核酸檢測，1月30日本港更取消隔離令，本月6日亦與內地全面通關。

渣打馬拉松嘉年華有回顧過24屆的賽事重點。(鄧宇詩攝)

維園辦嘉年華設多個裝置供市民打卡

相隔1年4個月復辦的渣打馬拉松，主辦單位在賽事終點的維園，為參賽選手安排領取選手包，如選手未在今天前領取會視為棄權。大會又由本月9至11日在草地位置設置「馬拉松嘉年華」，讓公眾人士包括選手們，到場跟不同裝置打卡、玩遊戲。

第一次參賽的杜先生表示，十分開心，因為早在疫情前已想參賽，無奈比賽停辦一段時間。天文台預測明天濕度介乎80%至100%，被問到有否就潮濕天氣作出特別準備時，他表示，會照平時練習那般穿著。

海外跑手專程來港參賽

同樣第一次參賽的馬小姐稱，十分興奮和緊張，參賽前準備了兩個月，期望能完成賽事。她認為，大會安排暢順，只需大約10分鐘就拿到選手包。她又表示，昨日與選手們聚餐時遇上數位海外選手，「我都估唔到因為一個跑步比賽可以識到唔同人，同埋真係有外國人因為跑步比賽，特登嚟香港。」

85歲選手已有逾十次參賽經驗

85歲已參賽超過10次的鄺先生表示對於復辦好興奮，「體能因為無練3年，無以前咁好。希望1個鐘45分鐘可以完成賽事。」他最近都避免去人多的地方，以免「中招」而無法參賽。

維園1、2號足球賽明日為公眾打氣區

嘉年華內除了打卡位，亦設有各贊助商攤位，讓市民玩遊戲領取紀念品或以優惠價購買商品。場內更設有印有所有參賽跑手名字的「選手牆」以及渣打馬拉松以往的歷史、個人紀錄等，讓選手加深對渣打馬拉松的認識。

隨防疫政策放寬，大會重新開放號維園1號及2足球場作公眾打氣區，讓市民近距離為衝線的跑手打氣。

天文台預計明日大致多雲及有霧，早晚有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。氣溫介乎19至24度，吹和緩至清勁偏東風，明日漸轉吹和緩東南風。