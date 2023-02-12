渣打馬拉松｜曹星如1小時40分破自己半馬紀錄　五月將迎世錦賽

渣打馬拉松今（12日）舉行，跑道上亦「星光熠熠」。有「神奇小子」之稱的拳擊港將曹星如，以1小時40分41秒衝線，成功挑戰「半馬」賽事，完成時間較以往快一小時。至於下屆會否再下一城、轉跑「全馬」，他則說以打拳為首要，擔心雙腳未必能負荷過長路途，短期內應不會挑戰。

曹星如表示，今年五月將參加世界錦標賽，六月亦有其他賽事，希望可奪牌而歸：「但𠵱家唔好畀咁大壓力我， 我會盡努力去改善自己，打好每一場比賽。」



▼2月12日 渣打馬拉松跑手百態▼



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「神奇小子」曹星如成功完成「半馬」賽事，他指享受比賽過程，志在參與。（(夏家朗攝）

「渣打馬拉松2023」今日（12日）舉行，是香港新冠病毒抗疫復常後最大型體育賽事，共有3.7萬名選手參賽。(盧翊銘攝)

本屆渣馬吸引城中不少明星藝人參與。其中拳擊運動員「神奇小子」今日亦參與「半馬」賽事，並獲得1小時40分41秒的成績，相比過去的成績快約1個小時。

惟天公不造美，渣馬舉行期間綿綿細雨不斷。曹星如回想起疫情期間戴著口罩訓練，認為今日天氣適合長跑，「有啲風咁我覺得非常舒適。」他指，沒考慮過比賽成績，僅享受比賽的過程，志在參與。

問到下屆會否轉跑「全馬」。他則表示，短期內應不會挑戰，因擔心過長的路途，雙腳未必能負荷，強調拳擊比賽才最重要，「希望保護好自己雙腳，打拳為首要先。」

問到下屆會否轉跑「全馬」，曹星如表示，短期內應不會挑戰，「希望保護好自己雙腳，打拳為首要先。」（歐陽德浩攝）

他亦表示，接下來五月份將參加世界錦標賽，六月亦有其他賽事，希望可奪得獎牌。「但𠵱家唔好畀咁大壓力我， 我會盡努力去改善自己，打好每一場比賽。」

其他娛樂圈藝人包括蔡思貝、梁諾妍及ERROR成員保錡等，亦有參賽。著名男影星周潤發（發哥）今年亦驚喜現身，並首次挑戰10公里賽事，發哥賽後說，「行得山多所以跑吓步」，他指最辛苦為東區走廊太古城上斜路段，但慢跑的速度仍可接受，「好辛苦，濕度好重。」



被問到會否轉戰半馬甚至全馬，他則大顯幽默：「遲幾年先，等我大啲先，而家我仲細」。發哥完成賽事後盡顯親民作風，在場不少人要求合照，他均來者不拒。他表示，對順利完成賽事感到開心，又指今日為首次參加渣馬，氣氛熱鬧。

鄭泳舜期望年底若舉行渣馬，參賽人數可到回復過往的六至七萬人，並邀請更多海外及內地跑手參賽。（歐陽德浩攝）

大型體育事務委員會副主席、立法會議員鄭泳舜，今早亦參與「半馬」賽事，時間為2小時04分。他對成績感到滿意，相比上屆快約15分鐘，認為準備兩個月獲得成果，「我自己好開心。」

他表示，今日天氣頗為潮濕，但整體並不太熱，沿途中亦觀察到選手互相打氣，認為氣氛良好。雖然參賽已有10年，經驗豐富，但他仍有難關未能刻服，笑指「長命西隧有啲辛苦。」

他又感謝田總，在疫情首次復辦渣馬，仍舉辦逾三萬參賽者規模的賽事，期望年底若繼續舉行渣馬，參賽人數可回復至過往的六至七萬，並邀請更多海外及內地跑手參賽。渣馬為「M」品牌活動的首項比賽，認為已成功打響頭炮，呼籲體育總會可在將來舉辦更多盛事。

▼2月12日渣打馬拉松 周潤發首戰東廊順利完成賽事▼



周潤發出戰2023年的第25屆渣打香港馬拉男子10公里成績如何？ 周潤發出戰2023年的第25屆渣打香港馬拉男子10公里，成績為1小時03分58秒。 周潤發曾否出戰其他本地長跑賽事？ 有，周潤發曾參加2022年的香港越野錦標賽，時間為56分39秒。

▼2月12日 渣打馬拉松10公里賽跑手東區走廊上競賽▼

