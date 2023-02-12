渣打馬拉松｜截至下午2時 34跑手送院 5人情況嚴重
渣打馬拉松（第25屆渣打馬拉松 / 渣馬）今日（12日）舉行，共有3.7萬名跑手參賽。今早濕度極高，天雨路滑，截至下午2時，34名馬拉松跑手送院，當中5人情況嚴重，年齡26至44歲，其中3人因過熱不適，16人情況穩定，13人出院。跑手分別送東區、瑪嘉烈、瑪麗及律敦治醫院等，送院時症狀包括頭暈、缺水、視力模糊、腳痛及中暑等。
在維園終站，有跑手衝線後不適倒地，急救員不斷拍打他的手臂，跑手當時有知覺有反應，被抬上擔架後送院。
▼2月12日 藝人周潤發首度參加渣打馬拉松▼
天文台天氣實況顯示，今早尖沙咀天文台總部氣溫為攝氏18.8度，相對濕度為95%。就連參加10公里賽的藝人周潤發都指「好辛苦，濕度好重」，其中最辛苦為東區走廊太古城上斜路段。
不適跑手體溫過高、熱衰竭、頭暈、中暑
醫管局表示，截至下午2時，34名馬拉松跑手送院，當中5人情況嚴重，年齡26至44歲，其中3人因過熱不適，16人情況穩定，13人出院。跑手分別送東區、瑪嘉烈、瑪麗及律敦治醫院等，送院時症狀包括頭暈、缺水、視力模糊、腳痛及中暑等。
在維園終點，有跑手衝線後不適倒地，急救員不斷拍打他的手臂，跑手當時有知覺有反應，他需要戴上氧氣罩，被抬上擔架車後送院。
▼2月12日 渣打馬拉松十公里賽事大批跑手在東廊作賽▼
渣打馬拉松（第25屆渣打馬拉松 / 渣馬）今日舉行，是香港新冠病毒抗疫復常後最大型體育賽事，共有3.7萬名選手參賽。全馬及半馬起點位於尖沙嘴彌敦道，當中全馬跑手更會跑上昂船洲大橋及汀九橋，10公里賽則重回東區走廊，所有賽事終點站設於維園。
▼2月12日 渣打馬拉松跑手百態▼
天文台預測2月12日渣打馬拉松舉行當日天氣如何？
根據天文台2月11日預測，2月12日氣溫介乎20°C至25 °C，相對濕度達80%至100%，欠東至東南風3至4級，並且有霧，或不利跑手發揮浸會大學中醫教授就向跑手提供兩大方法，助跑手從內到外裝備自己，提防濕熱天氣，用最好的狀態踏上賽道。
前渣打馬往拉松起跑點的港鐵班次如何？事前及跑步中有何保持最佳狀況建議？
港鐵8條鐵路線頭班車將會提早開出，屯馬線及東鐵線最早，頭班車於凌晨3時25分開出，荃灣線提早於3時55分（荃灣站開出）及4時22分（中環站開出），港島線則為3時56分（柴灣站開出）及4時08分（堅尼地城站開出）。