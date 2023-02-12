渣打馬拉松｜截至下午2時　34跑手送院　5人情況嚴重

渣打馬拉松（第25屆渣打馬拉松 / 渣馬）今日（12日）舉行，共有3.7萬名跑手參賽。今早濕度極高，天雨路滑，截至下午2時，34名馬拉松跑手送院，當中5人情況嚴重，年齡26至44歲，其中3人因過熱不適，16人情況穩定，13人出院。跑手分別送東區、瑪嘉烈、瑪麗及律敦治醫院等，送院時症狀包括頭暈、缺水、視力模糊、腳痛及中暑等。



在維園終站，有跑手衝線後不適倒地，急救員不斷拍打他的手臂，跑手當時有知覺有反應，被抬上擔架後送院。



▼2月12日 藝人周潤發首度參加渣打馬拉松▼



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天文台天氣實況顯示，今早尖沙咀天文台總部氣溫為攝氏18.8度，相對濕度為95%。就連參加10公里賽的藝人周潤發都指「好辛苦，濕度好重」，其中最辛苦為東區走廊太古城上斜路段。

不適跑手體溫過高、熱衰竭、頭暈、中暑

醫管局表示，截至下午2時，34名馬拉松跑手送院，當中5人情況嚴重，年齡26至44歲，其中3人因過熱不適，16人情況穩定，13人出院。跑手分別送東區、瑪嘉烈、瑪麗及律敦治醫院等，送院時症狀包括頭暈、缺水、視力模糊、腳痛及中暑等。

在維園終點，有跑手衝線後不適倒地，急救員不斷拍打他的手臂，跑手當時有知覺有反應，他需要戴上氧氣罩，被抬上擔架車後送院。

有跑手衝線後不適倒地，須送院治療。（周智堅攝）

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▼2月12日 渣打馬拉松十公里賽事大批跑手在東廊作賽▼



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渣打馬拉松（第25屆渣打馬拉松 / 渣馬）今日舉行，是香港新冠病毒抗疫復常後最大型體育賽事，共有3.7萬名選手參賽。全馬及半馬起點位於尖沙嘴彌敦道，當中全馬跑手更會跑上昂船洲大橋及汀九橋，10公里賽則重回東區走廊，所有賽事終點站設於維園。

▼2月12日 渣打馬拉松跑手百態▼

