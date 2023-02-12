渣打馬拉松｜兩度確診跑手癒後堅持參賽　樂見復常：終可呼吸自由

「渣打馬拉松2023」今（12日）舉行，是本港抗疫復常後首個最大型體育賽事。今日清晨迎來毛毛細雨，天氣潮濕，不利跑手發揮。有兩度確診的跑手癒後仍堅持參賽，雖然期間感氣促及喉嚨痕癢，但對於眾人終可跑道上實現「呼吸自由」，大感滿足；亦有跑手因應潮濕天氣放慢步伐，甚至感覺「逆風」比「順風」更舒服。



▼2月12日 渣打馬拉松跑手百態▼



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曾兩度確診的區先生（左）邀請好友黃先生（右）一起參加十公里賽事，二人表示很滿足和感動。(洪芷菁攝)

兩度確診跑手癒後挑戰10K 提早達陣衝線：有點感動

跑完10公里賽事的區先生，覺得2023年是突破自我的一年，因為自己較少長跑，並邀請好友黃先生一起參賽及練跑。由於天氣潮濕，他指散熱、呼吸及出汗能力不佳，有「焗住焗住」的感覺。他透露自己曾於去年三月及今年一月確診，但仍堅持參賽，「換氣的時候好喘，甚至好痕」。他覺得跑完後雙腳軟乏無力，只能一步一步緩慢行走，甚至感覺行大步些都會可能會抽筋。

不過他覺得很滿足，因為終於透過這個大型活動，看見所有人可以除下口罩一起跑步，「終於可以正常返，大家可以呼吸自由。」

黃先生指完成賽事時間比平時練習的快，所以衝線時有點感動。他亦指沿途上有很多人幫跑手打氣，「尤其係太古個條天橋嗌得最大聲」，另維持秩序和派水的工作人員都很友善，很受鼓舞。

有參與三項鐵人賽的溫小姐，今年第一次參加渣馬十公里賽事，她指沒預料到今日下雨，覺得地面有一點滑，所以落斜時會收慢步伐，亦見首1至2公里路段，很多人會「停一停，抖一抖」。

有參加三項鐵人賽的溫小姐今年第一次參加渣馬十公里賽事，沒預料到今日跑的時候會一直下雨。(洪芷菁攝)

自2011年開始參加渣馬的余先生（左），今年選擇十公里挑戰組項目，成績比上一次比賽進步十多秒。(洪芷菁攝)

自2011年開始參加渣馬的余先生，今年選擇十公里挑戰組項目，成績比上一次比賽進步十多秒，以39分鐘完成。他指天氣濕度高，中途有下雨，地面濕滑所以需要用多點力氣控制身體。亦指去程時吹逆風反而感覺舒服些，「起碼有啲風吹住」，但順風因為風不大，所以有些悶熱。

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