無屍命案｜情婦聞分手變猙獰　稱會搞死其妻　被告為令其閉嘴失控

已婚證券公司前董事涉殺死情婦後棄屍案，今（13日）在高等法院續審，前董事續出庭自辯。他指當日再到死者秦嘉儀的家，欲終結兩人關係，秦聞言後面目猙獰，不斷辱罵被告及其家人，更揚言要讓被告身敗名裂、永不翻身，又稱會「搞死你老婆」、騷擾其兒子，攪散被告全家。被告稱一時無法思考，感覺像「有嘢爆咗」，腦中更曾現妻兒自殺影像，他只想令秦閉嘴，不住按其嘴及鼻，沒有意圖殺死她。被告自言，至今對秦的愛不止，又說：「如果唔係愛佢，想關心佢，點會連我最愛既老婆都呃？」



被告陳文深，49歲。他被控於2011年10月6日謀殺秦嘉儀（33歲）。

聞要劃清界線秦面目變猙獰

被告昨透露在知悉妻子患上抑鬱症後，決定到秦家說清楚，表明以後不會再見她。被告今續指，他於案發當晚去到秦家中，表示為了家人，一定要和她劃清界線。秦聽罷變得面目猙獰，不斷辱罵被告及其家人，用詞下流、粗俗。

秦踏上窗台作威脅

被告意識到此時的秦已不講道理，便打算離開。秦則繼續咒罵被告一家說：「你走左唔好後悔！ 」然後衝到窗邊，將腳踏到窗台位置。被告立即衝上前，但未捉緊秦，對方已自行重回地面說：「你驚啦咩？」被告稱他當時十分生氣，因為秦明知被告一直很擔心她、很內疚，秦仍利用這些壓力來威脅他。被告便大罵說：「你黐線架，癲雞！」又表示以後都不會再信她。

秦稱要登報公開二人關係

秦之後連摑被告兩巴，被告隨即捉住她的兩隻手，兩人在拉扯間雙雙倒地。被告自言當時既驚慌又生氣，只想控制對方。被告後來捉著秦兩隻手打叉接在其身上，若秦停手，他便會放手。惟秦仍不斷大罵，並說：「你同屋企個野雞生兩個嘢仔出嚟。」又明言不會放過被告，會在報紙、公司公開二人關係。

秦續揚言搞被告全家

秦另揚言：「搞到你無左份工！搞到你身敗名裂 ！搞X死你！總之搞到你永無寧日、永不翻身！」又說：「我搞埋你老婆，搞到佢自殺，一定會搞死佢... 我知道你住邊，搞埋你個仔，搞散你頭家。」。

秦揚言傷害其家人後無法思考

被告稱當時聽到秦要傷害其家人後無法思考，不由自主地用左手按著秦的臉部、口及鼻，她掙扎，被告便再大力一點，當被告的右手前臂壓著秦的喉嚨時，秦再沒有發出聲音。

形容身體像有嘢爆咗

被告重申，他當時失去思考能力，只想阻止秦再罵其家人，沒有考慮到其制服秦的方法是否安全。他當時感到身體像是：「有嘢爆咗。」腦海閃過一些兩名兒子及妻子自殺的片斷，他未能自制，便開始：「出力禁出力禁」秦的口鼻。

自言仍然愛著秦

被告又說，他當時無意圖殺害或傷害秦，只希望她閉嘴，並說：「我點會想佢死，我由頭到尾都係想佢好、想幫佢。」被問及其對秦的愛曾否中止，被告自言沒有，又說：「如果唔係愛佢，想關心佢，點會連我最愛既老婆都呃？」

案件編號：HCCC130/2021