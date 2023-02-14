報道指終止收費電視擬裁員一成　有線寬頻：正在招聘　無計劃裁員

行政長官會同行政會議今日（14日）批准，今年6月1日終止香港有線電視的本地收費電視節目服務牌照。今日下午有報道指有線電視擬裁員一成，有線寬頻隨後作出澄清，指集團正在招聘，並沒有計劃裁員。



▼2月14日 有線寬頻公布終止收費電視牌照▼



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有線電視及HOY TV母公司有線寬頻發公告，將提早向政府交還收費電視牌照，並已獲行政會議通過，預期6月1日起終止傳送收費電視訊號。

消息：不裁員 人手調至免費電視等業務

而今日下午則有報道指出，有線電視擬裁員一成，不過有線寬頻隨即作出澄清，指集團正在招聘，並沒有計劃裁員。有消息人士亦曾向《香港01》透露，交還牌照後公司不會裁員，相關人手會調配至免費電視及其他業務。

有線寬頻集團新聞總監關慧玲今午亦曾向新聞部員工發信表示，因應近年環球及本地媒體市場結構急速改變，集團今日公布交還旗下有線電視收費電視牌照並獲得批准。關強調不代表「有線新聞」這個品牌已完結，相反「有線新聞」將以免費電視形式，透過大氣電波，不同的新媒體平台，以至港鐵車箱，將新聞內容在電視76、77及78台帶給更多觀眾。

▼2022年10月17日 有線電視公布免費台77台名及新台徽▼



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行政總裁發信：未來工作更多元化

行政總裁黃思遠亦向員工發信強調，今次交還收費電視牌照，是延續集團近年改革的方向，繼續向前邁進，希望進一步集中資源，把握免費電視發展機遇。他亦指出未來的工作會更多元化，因此集團需要更靈活調配資源、不同業務部門之間需要更緊密合作，以提高媒體業務的資源使用效率，而公司亦有多張招聘通告，實際上仍在招攬更多人手。

「有線新聞」品牌以免費形式播出

現時有線電視牌照在2017年6月1日開始，原定至2029年5月31日結束。2021年10月時，曾傳出有線寬頻考慮放棄收費電視牌照，計劃集中火力發展免費電視業務。當時集團回應指，沒有相關計劃，報道內容純屬揣測。