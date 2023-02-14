有線寛頻｜有線電視周三起開放10頻道予訂戶免費看　無需退機頂盒

撰文：呂穎姍
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有線電視開台30年，今（14日）宣布向政府提交申請並獲批准交還本地收費電視節目服務牌照。有線電視客戶服務支援中心今在網站上表示，感謝觀眾一直以來的支持，收費電視服務將會服務至2023年5月31日，並表示將於明日起開放10條頻道，包括娛樂、電影、兒童及紀實等類別的收費頻道，予所有住宅收費電視用戶收看。

另外，有線電視客戶也可保留現有機頂盒等設備，如用戶無意保留設備，亦可到有線電視提供的回收點交還。

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用戶可免費看娛樂、電影、兒童及紀實等收費頻道至5.31

行會批准於今年6月1日終止有線電視的收費電視牌照，意味著開台30年的有線電視台將走進歷史。有線電視表示將於明日起開放10條頻道，包括娛樂、電影、兒童及紀實等類別的收費頻道予所有住宅收費電視用戶收看；有線電視客戶也可保留現有機頂盒等設備，不會收取「不退還有線電視儀器費用」，如用戶無意保留設備，亦可到有線電視提供的回收點交還。

6.1自動終止服務　合約之前到期需提交終止服務通知書

有線電視客戶服務支援中心今在網站上表示，感謝觀眾一直以來的支持，強調免費電視頻道將不受影響，會如常提供節目，而如觀眾的合約期於6月1日或之後亦無須遞交終止服務通知書，但如合約期於5月31日之前則需要遞交終止服務通知書，否則將會收取基本月費至5月31日。

▼有線電視收費電視停運常見問題FAQs▼

1/有線可以上門收回機頂盒或者其他儀器嗎？

可以，市民須先致電客戶服務熱線1832821預約相關安排，惟需收取相關費用。

2/免費電視頻道會否受到影響？

不會，免費頻道香港國際財經台（Ch.76）／HOY TV（Ch.77）／HOY 資訊台（Ch.78）會如常提供服務。

3/有線寬頻是否結束營業？

不會，交還收費電視廣播服務牌照並會在6月1號起終止傳送收費電視訊號，有線寬頻集團的其他業務包括但不限於寬頻通訊、電話服務、網絡建設、流動通訊等業務仍會如常繼續營運。

4/有線新聞台和財經台還可以在那裡觀看？

有線新聞部會繼續營運，你可以下載「有線新聞」應用程式或者到 www.i-cable.com 繼續睇有線新聞及財經內容，詳情請參閱 「平台資訊」。

5/如我為有線電視用戶，合約期會於6月1日或之後的日子完結，我需要遞交終止服務通知書嗎？

不需要，電視服務將會於6月1日自動終止，無需遞交任何終止服務文件。

6/如我為有線電視用戶，合約期會於5月31日或之前的日子完結，我需要遞交終止服務通知書嗎？

需要，用戶需要在合約前30日遞交終止服務通知，如有線電視於服務到期前沒有收到提交的終止服務申請，將以基本月費按月提供服務給閣下至2023年5月31日。

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