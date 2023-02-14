有線寬頻｜行會批准有線電視6.1交還收費電視牌照：純屬商業決定

政府公布，行政長官會同行政會議批准於二○二三年六月一日終止香港有線電視有限公司（有線電視）的本地收費電視節目服務（收費電視）牌照。當局指，有線電視於二○二二年九月三十日分別去信商務及經濟發展局局長及通訊事務管理局主席，提出向行會申請終止其收費電視牌照。



通訊局其後按既定程序檢視有線電視的申請，認為有線電視在牌照下並沒有尚未履行的義務及責任，並知悉該公司已就終止牌照為訂戶制訂退出或轉用安排。行會在考慮通訊局意見後，同意有線電視交還牌照一事純屬商業決定，應由有線電視自行評估其業務前景，政府不應施加不必要離場限制，因此批准有關申請。



政府在今日下午公布，行會批准於二○二三年六月一日終止香港有線電視有限公司的本地收費電視節目服務牌照。

商經局：有線電視近年連年虧損經營環境困難

新聞稿中，商務及經濟發展局發言人說，有線電視近年連年虧損，經營環境困難，交還收費電視牌照純屬商業考慮，政府尊重有關決定。商經局又指，理解有線電視今次申請不會影響其母公司有線寬頻旗下集團公司的其他業務，包括奇妙電視的免費電視服務及電訊（包括寬頻和固網電話等）服務。

有線寬頻午後突然停牌

行政會議今日討論電視台牌照問題，有線電視及HOY TV母公司有線寬頻，在今午突然停牌，其後並宣布將交還收費牌照。換言之，營運近30年的「有線電視」從此步進歷史，惟其免費電視牌照「香港開電視」則繼續營運。

有線電視在1993年10月31日啟播，播放的電視頻道達134條，曾為全港電視台之冠，並提供新聞、娛樂和體育節目，當中多條為24小播放的頻道。

2月14日，有線電視宣布將交還收費牌照。（余俊亮攝）

收費電視牌照原定2029年結束

現時有線電視牌照在2017年6月1日開始，原定至2029年5月31日結束。由行政長官會同行政會議批准其續期申請，牌照有效期為12年。翻查資料，當時有線電視曾承諾在2017至2023年期間，投資共34.47億元，當中包括資本投資2.51億元，及節目投資31.96億元。

有線電視亦承諾，為新聞、電影及預先錄製的娛樂節目提供字幕，並改善客戶服務和銷售手法，包括處理終止合約服務的安排，以及跟進顧客投訴的程序。

2021年曾傳出放棄收費電視牌照

直至2021年10月，曾傳出有線寬頻考慮放棄收費電視牌照，計劃集中火力發展免費電視業務。當時集團回應指，沒有相關計劃，報道內容純屬揣測。