食安中心揭懷疑偽造衞生證明書涉990斤日本生蠔 即睇5大進食貼士

食物環境衞生署食物安全中心（中心）早前跟進食物事件時，發現少量衞生證明書文件編號有異。中心已即時通知有關駐港總領事館跟進調查，並於2月2日接獲有關當局確認，本地進口商「卓越食品有限公司」向中心提交其中六張衞生證明書，懷疑屬偽造。這些有關生蠔的衞生證明書上表明承運商為「日中物產」。中心隨即展開追蹤和跟進行動，並將有關個案轉介本港警方調查。



食安中心表示，涉及該六張懷疑屬偽造的衞生證明書批次的日本生蠔共約990公斤，已分銷至食物業處所。現已巡查一間相關食肆並抽取一個生蠔樣本作檢測，惟檢測仍在進行中。該食肆已銷毁其餘的生蠔，調查仍在繼續。

​中心已派員到該生蠔進口商進行調查並封存約300公斤進口生蠔。為審慎起見，中心已即時暫停日本承運商日中物產進口生蠔到本港。中心亦已要求相關進口商和食物業處所即時停止供應及出售涉事生蠔。

涉事六批生蠔的衞生證明書文件編號如下：

HC20230113001及The Yokohama Chamber of Commerce & Industry 號碼171937

HC20230106001

HC20230110001及The Yokohama Chamber of Commerce & Industry 號碼171797

HC20230113001及The Yokohama Chamber of Commerce & Industry 號碼169548

HC20230117001及The Yokohama Chamber of Commerce & Industry 號碼 169548

HC20230106001及The Yokohama Chamber of Commerce & Industry 號碼 169548

食安中心亦指出如曾購入有關批次的業界人士可於辦公時間致電該進口商（電話：2811 8268），查詢涉事產品事宜。同時，中心已經加強查核該進口商進口所有生蠔的衞生證明書，初步調查未發現該進口商從其他海外地方進口生蠔的衞生證明書有問題。

​發言人指出，雖然初步調查顯示是次懷疑偽造衞生證明書乃屬個別事件，中心會和有關駐港總領事館緊密聯繫及要求有關當局繼續就事件作深入調查及盡快提供有關調查結果，以避免同類事件發生。中心會與有關當局及本港警方繼續跟進事件及採取適當的行動。

食安中心分享進食去殻生蠔注意貼士

食安中心早前亦分享進食去殻生蠔要注意的貼士，又指生蠔屬高風險食物，因為蠔本身經常過濾海水，所以體內容易積聚在海水中的病原體，包括諾如病毒、弧菌及甲型肝炎等，若人進食未煮熟的蠔，就有可能受感染而引致食物中毒。

而蠔只要去殼就會死亡，在去殻的過程中，有機會接觸到微生物、污垢、泥土及碎屑，受到污染。如果在運送及貯存期間未有於低溫環境下抑制細菌生長，生蠔會迅速變壞，食物中毒風險大大提升。

日本去殻生蠔近日成為大熱，皆因可以一拆即食又新鮮，但隨時成為食物中毒元凶。（資料圖片）

去殻生蠔進食貼士要知！

食安中心提出5大進食貼士，只要小心處理，可避免生蠔感染病毒的風險。

1. 購買供生食的蠔，須光顧可靠的持牌店鋪，包括網上店鋪。食物業要取得相關許可證或書面批准，才可售賣生蠔。



2. 買預先包裝的生蠔，要留意其狀況及食用限期



3. 切勿生食只供煮食用的蠔



4. 生蠔要煮到內部溫度達攝氏90度並且維持90秒，才可殺死致病菌及病毒



5. 高危人士例如小朋友、老人家、腸胃較敏感人士、肝病患者等，切勿進食生或未煮熟的蠔，尤其是預先去殼生蠔。



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