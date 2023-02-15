消委會｜實地考察10間室內抱石場　9間免責聲明圖「大包圍」免責

抱石（Bouldering）近年在香港掀起熱潮，室內抱石場也愈開愈多。消委會去年派員到全港10間室內抱石場實地考察，發現場館要求簽署的免責聲明，大部分條款用詞累贅，一般人難以完全明白，有9間的免責聲明豁免更試圖以「大包圍」方式免責。



消委會呼籲場館提供更清晰易明的免責聲明，並向消費者主動解釋內容，而消費者在簽署文件前，也應細心閱讀及了解細節，保障自身權益。



消委會提醒消費者在簽署免責聲明需看清楚條款。（消委會）

消委會在新一期《選擇月刊》於去年10月至12月期間，先後派員以神秘顧客身份到訪全港10間室內抱石場，每間場館分別實地考察3次，以觀察各場館對初次接觸抱石運動消費者的安排、教學指導、安全措施等。

10間抱石場均設新手班，學費介乎228至458元，時間介乎45分鐘至1小時，內容包括抱石運動簡介、基本禮儀、抱石和下跌技巧，並會讓學員在教練指導下嘗試完成數條初級路線。

消委會指，10間抱石場均要求參加者進場前必須填妥一份「放棄權利聲明」或「免責聲明」(Waiver/Disclaimer)，當中有9間場館的免責聲明，包含卸免全部(AII)、任何(Any) 或其他責任(Or otherwise)等字眼，試圖以「大包圍」方式免除任何原因（包括場館經營者的疏忽、作為或不作為）引起的所有責任。

有8間則明文豁免由場所狀況、器材、非固有及非明顯風險而產生的責任或要求消費者承擔有關風險。消委會表示，根據《管制免責條款條例》，免除或限制因疏忽導致的傷亡的責任條款均視為無效。

消委會又指，7間場館的免責聲明僅有英文版本，即使部份場館有中英文雙語版本，兩者的內容也有分別。當實試員詢問條款內容時，Crux Boulder Gym、香港攀爬樂園、n bouldering、及Verm City的職員不是每次均能清楚解釋內容。

抱石（Bouldering）近年在香港掀起熱潮。（消委會）

其中一間場館Project_的職員要求實試員在一文件填寫個人資料時，未有說明該文件是免責聲明，其後也沒提示實試員閱讀內頁的免責聲明，消委會指做法有待改善，並表明若然消費者不知悉免責聲明的存在，該聲明或因此無效力。

消委會指出，如場館只提供英文版本、或中英版本不對稱的免責聲明，或場館職員未能清楚解釋內容的情況下，卻要求消費者放棄重要的法律權益，相關免責聲明或屬《不合情理合約條例》中的「不合情理合約」，法院有權拒絕強制執行合約或當中不合情理的部分、修正或更改不合情理部分或限制其適用範圍，以避免產生不合情理的結果。

Project_回應消委會表示，日後會加強職員訓練，確保新顧客閱讀免責聲明的條款後，再填寫相關個人資料以作登記。而香港攀爬樂園則回應指，現時場館內已備有免責聲明的中文版，有需要的消費者可以到場查看。

消委會提醒消費場在簽署免責聲明前，應仔細閱讀及了解條款細則，亦應保留文件副本，當遇上爭拗時可以副本為依據。據消委會的投訴數字，自2020年至2023年1月雖無關於室內抱石場的投訴，但該會稱不時接獲消費者查詢關於室內抱石場的安全和保障等問題。