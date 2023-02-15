消委會｜四成雪耳等菌類含除害劑　價真棧最多　食前清洗可除雜質

近年來市民注重健康飲食，不少人都會選擇在日常生活中多進食雪耳、木耳等乾製耳類食用菌。消委測試了28款預先包裝乾製耳類食用菌，包括黑木耳（或稱雲耳）、白背木耳及雪耳。測試結果顯示，全部樣本均含不同的金屬污染物，其中四成樣本共12款檢出至少一種除害劑，當中「價真棧」雪耳檢出的除害劑種類最多共有5種，而標示為有機的樣本「點點綠」亦檢出4種除害劑殘餘，惟相關含量正常食用不會對健康造成不良影響。



消委會亦發現，全部樣本均含豐富營養，尤其是膳食纖維。消委會提醒，雖然乾製耳類食用菌營養價值高，惟消費者烹調時 需留意此類食材的正確處理方法，浸泡時間不宜過長，以免產生米酵菌酸引致中毒。



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黑木耳、白背木耳、雪耳皆為常見的食用菌，為中式餸菜的食材，雖然並非食材中的主菜，但其營養價值極高。消委會今年首月，沒有接獲乾製耳類食用菌的投訴，與去年同年同期一樣，去年全年亦只接獲2宗投訴，2021年有1宗，2020年有2宗，多年來投訴數字相若。

消委會今次測試了28款預先包裝乾製耳類食用菌的營養價值及食用安全，包括10款黑木耳、9款白背木耳，以及9款雪耳。樣本每包的售價介乎$12至$99不等，而每100克的售價則由$7.9至$130.3。

在食用安全方面，消委會逾四成樣本驗出至少一種除害劑殘餘，，但經採用轉換系數估計其新鮮狀態時的殘餘量後，均低於香港《食物內除害劑殘餘規例》為新鮮食用真菌所訂的限量。

當中位元堂及大地の作兩款黑木耳樣本與光大及余仁生兩款白背木耳樣本，分別檢出一種除害劑殘餘。雪耳類方面，除了御萬家沒有檢出除害劑殘餘外，其餘八款樣本分別檢出一種至五種除害劑殘餘，當中價真棧雪耳檢出的除害劑種類最多共有5種。

另外，標示為有機的樣本點點綠亦檢出4種除害劑殘餘，其中阿維菌素B1a（Abamectin B1a）殘餘量為每公斤0.29毫克，經採用轉換系數估計其新鮮狀態時的殘餘量後，達《除害劑規例》中有關標準的最高限量，惟預料不會對健才會對健康構成風險。

消委會亦發現，全部樣本均檢出總砷及鉛等不同金屬污染物，以黑木耳為例，全部樣本均檢出總砷、鎘、鉻和鉛，而大地の作的黑木耳更檢出微量總汞；白背木耳亦全部樣本檢出總砷和鉛，而金御膳和老上環樣本更檢出微量鉻。雪耳方面，全部樣本均檢出總砷、鎘和鉛，而樓上樣本則再多檢出微量鉻。

不過，消委會強調，所有檢出量均遠低於相關規例上限，在正常食用情況下，應不會對健康造成不良影響，但亦提醒消費者應於食用前徹底沖洗食用菌，以去除表面的雜質。消委會促請業界對其產品進行恆常測試，確保產品的除害劑殘餘量符合相關規例。

另外，兩款雲耳樣本包括東方紅及珍殿檢出二氧化硫，檢出量雖然沒有超出《食物內防腐劑規例》上限，但未有根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》於成分表上列明相關資料。

至於營養價值方面，消委會調查發現全部樣本檢出的非水溶性纖維含量為每100克含40.9克至68.6克，全部皆屬高非水溶性纖維，三種類樣本中，非水溶性纖維含量及纖維總含量最高的為白背木耳類，而當中含量最高的是白背木耳樣本余仁生， 每100克樣本含68. 6克；檢出的纖維總含量最高的香港啟泰的樣本每100克含74.4克。

三種耳類中，黑木耳類的平均鐵質含量及鐵含量最高，分別為含量為443毫克及16.2毫克，當中恒興行的黑木耳為鈣含量最高的樣本，每100克含662毫克；而檢出的鐵含量最高的為黑木耳樣本菁雲，每100克含42.1毫克。

另外，雪耳類樣本檢出的平均鉀含量最高，為每100克含2,908毫克，較黑木耳和白背木耳類高逾2倍和5倍。全部樣本中，鉀含量最高的為雪耳樣本珍殿，每100克樣本的鉀含量為3,270毫克。另外，雪耳類的水溶性纖維平均含量亦最高。

三種耳類食用菌中，水溶性纖維平均含量最高的為雪耳類，該類別的全部樣本均達「高」水溶性纖維定義，每100克樣本的平均含量為11.1克，而全部樣本中，水溶性纖維含量最高的為點點綠雪耳樣本，食用一份10克會攝入1.8克水溶性纖維。

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消委會建議食用和選購耳類食用菌時，向有信譽的商店購買，切勿採摘野生菇菌食用。根據該會對28款預先包裝乾製耳類食用菌後，得出9款總分為5星的乾製耳類食用菌，當中一款為黑木耳樣本，為售價每包98元的綠の聖樣本；七款為白背木耳樣本，分別為售價每包12元的尚品、售價每包14元的安記海味及售價每包32元的香港啟泰樣本；一款為雪耳樣本，為售價每包13.9元的御萬家樣本。

消委會又提醒，乾製耳類食用菌於烹煮前需要先浸泡，惟需注意室溫浸泡菇類的時間不宜過長，一般不超過2小時，否則應該放入雪櫃進行浸泡。因為浸泡的雪耳和木耳較容易受椰毒伯克霍爾德氏菌污染，而當中或產生毒素米酵菌酸。此毒素一旦產生，不論是沖洗或烹煮都不能破壞其毒性，中毒後可能出現腹痛及嘔吐等病徵，情況嚴重者可引致肝功能異常，甚至死亡。