政府擬引入暑熱指數防工人中暑　勞聯倡訂明風險級別達嚴重應停工

踏入九月，本港持續炎熱，戶外工作中暑風險高。勞聯今日（15日）聯同戶外工作的工友到政府總部提交意見書，並向勞工及福利局代表遞交請願信，促當局修訂《預防工作時中暑的風險評估》指引時，須訂立更具體的風險級別，建議當達到最嚴重時便應停工，並在指引推出一年後檢討，若成效不彰便應立法規管。



▼9月15日 勞聯到政總交意見書及請願信▼



當局將修訂《預防工作時中暑的風險評估》指引 加入暑熱指數

今年6至8月，天文台發出逾30次酷熱天氣警告，6月有修樹員疑工作期間因中暑不治，至日前（13日）下午氣溫高達攝氏35.9度，打破本港有紀錄以來的9月最高氣溫，戶外工作者在高溫下持續工作，中暑風險倍增。勞工及福利局局長曾稱，當局將修訂《預防工作時中暑的風險評估》指引，加入天文台的暑熱指數。

勞聯倡暑熱指數須界定不同風險級別 設不同工作指引

勞聯今日聯同戶外工作的工友到政府總部提交意見書，並向勞工及福利局代表遞交請願信，促當局修訂《預防工作時中暑的風險評估》指引時，須清晰界定暑熱指數的風險級別，按照不同風險水平訂立相應的工作指引，如當指數達最嚴重級別，勞工處須指令戶外工作人士要停工。

而各級指數也應列明可容許戶外工作時間時段和小休比例，如仿效內地廣東省《高溫天氣勞動保護辦法》，當氣溫達攝氏35至37度，僱主須採取換班輪休等措施，且不得安排戶外工作加班等措施，保障僱員權益。

▼9月14日 乾燥大陸氣流影響本港天氣酷熱▼



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建議一年後檢討 成效不彰應立法規管

勞聯指出，現行《預防工作時中暑的風險評估》建議戶外工作安排在早上10時前或下午4時後進行、每20至40分鐘安排休息等，但未無沒有法律效力，許多工友更表示聞所未聞，反映甚少僱主跟從相關建議，促政府在指引推出一年後檢討，若成效不彰便應立法規管，如情況沒有改善，便應該立法加以規管，並盡快將中暑列為職業病。

▼夏日長時暑在戶外工作有中暑風險▼



勞聯也提到，現時平均每年都有20多宗致命工業意外，反映現行的職安健法例不完善，據政府資料，2020年因違反職安健法例而被定罪者，重犯者佔約32％，反映重犯情況普遍，現行法例毫無阻嚇力，促請政府盡快完善相關罰則，確保判罰能夠反映個案的嚴重性，以推動僱主改善職業安全措施。