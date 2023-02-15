亞洲賽馬會議墨爾本揭幕　應家柏：非法博彩威脅健康商業發展

受新冠肺炎疫情影響，亞洲第三十九屆賽馬會議延至今年舉行。香港賽馬會行政總裁應家柏、亞洲賽馬聯盟主席昨（14日）出席開幕儀式表示，非法博彩威脅賽馬的健康商業發展，顧客群老化趨勢為賽馬運動財政帶來考驗，呼籲全球賽馬業界一同探討克服未來障礙的方法。



亞洲賽馬會議相隔三年再次舉行，昨日晚上在澳洲墨爾本揭開序幕。香港賽馬會行政總裁應家柏以亞洲賽馬聯盟主席身份主持會議，他致辭時呼籲全球賽馬業界一同探討未來發展的障礙，並研究克服挑戰的方法，以惠及未來世代的賽馬運動愛好者。

他提及，賽馬誠信、尤其有關非法博彩的事宜會威脅到賽馬的健康商業發展，影響賽馬業未來成功，又指社會對賽馬運動的認受性會因為關於動物福祉及博彩等價值觀有變而受影響，而賽馬業顧客群老化趨勢及新世代對賽馬運動的興趣，亦對賽馬運動財政上的持續性帶來考驗。

2020年南非後今年再辦會議

亞洲賽馬會議為全球最大型賽馬業會議，今屆會議是自2020年南非開普敦亞洲賽馬會議後首次舉行，以「衝破障礙（Breaking Barriers）」為主題，共設有11場專題會議，雲集近700名來自35個國家的業界翹楚。

應家柏表示，會議將探究賽馬業界目前最逼切的議題，包括正在不斷演變的賽馬與博彩投注環境、與馬迷的連繫、馬匹擁有及人馬福祉。此外，會議也將進一步延伸至探討氣候變化、可持續性及顛覆式技術發展，以及賽馬誠信和展望未來。

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