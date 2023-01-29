質疑馬會對加博彩稅反應過激　葉劉：無可能唔畀人建議吓咁封閉！

新一份《財政預算案》下月出台，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今早（29日）出席電台節目，再次強調政府諮詢期間，政黨有責任提出意見，形容香港賽馬會對該黨建議加「足球博彩稅」的反應過激、無理由「唔畀人建議吓，咁封閉」！



她重申不贊成全民再派消費劵，質疑是否需要將有限資源，「燒煙花式」地派發。



不贊成燒煙花式派錢 增博彩稅不影響公共福利

葉劉表示，派發消費劵是逆周期措施，注入經濟刺激消費，但香港已脫離經濟萎縮，農曆新年期間食肆暢旺，加上港府儲備大幅減少，由202年的1.2萬億元，縮減至現時的6,000多億元，市民收到消費券也只是乘搭公共交通工具、光顧超市及吃早餐，對經濟幫助好有限，直言：「有限資源，仲要燒煙花式咁消耗？」她認為，資源應幫助最有需要的人，例如綜援出雙糧、公屋免租一個月等。

另外，新民黨建議下年度預算案，將馬會的「足球博彩稅」由30%增加至80%。馬會批評建議是對博彩市場及馬會業務欠缺了解。

葉劉淑儀表示，足球收益佔馬會一半，相信提高稅率可以增加政府稅收，同時不會影響公共利益或博彩賠率。她認為馬會反應過激「無可能有組織唔畀人建議下，咁封閉㗎嘛！」她強調政府諮詢期間，政黨有責任提出意見。

只係賺少啲啫，（馬會）個反應過激，無可能有組織唔畀人建議吓，咁封閉㗎嘛。 行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀

葉劉指，人口政策非常重要，政府應透過資助生育及冷藏卵子精子等生殖科技、外傭稅務寬免優惠等政策鼓勵生育及釋放婦女勞動力。她又建議政府重啟「資本投資者入境計劃」，她指過往港人流失，預計導致市場資金共流失2,000億元，認為吸引投資者來港可以帶動經濟發展。

全面通關有助經濟復甦 查防疫工作言之尚早

香港與內地通關方面，葉劉指內地海嘯式疫情已過，相信專家會研究何時適合取消核酸檢測。她又認為，幫助經濟最重要的是全面通關，相信明日取消隔離令後，內訪旅客將會增加。

政府專家顧問袁國勇建議港府就防疫工作成立獨立調查委員會，葉劉表示，在世衞仍未宣布疫情結束下進行調查是「言之尚早」，相信在抗疫期間，政府內部有一直檢討及優化政策。

23條立法 葉劉：立法會必定優先處理

至於政府向立法會提交2023年度計劃立法清單，並無《基本法》23條。葉劉強調23條立法是憲制責任，但由於條例敏感，政府需要謹慎研究，指只要政府準備好，立法會一定會優先審議23條立法事項。