易通行｜2.20增上環荃灣的士專屬服務站　改電子聯絡方式5步教學

運輸署今日（17日）宣布，為協助的士業界申請「易通行」服務，由下周一（20日）起，除現時由隧道費服務商提供的四個客戶服務中心外，運輸署會在上環林士街及荃灣政府多層停車場增設專屬服務站，為的士業辦理「易通行」車輛貼和司機卡，服務時間為每日上午10時至晚上9時。



運輸署亦會在全港各區設立超過二十個諮詢站，協助車主申請車輛貼、開立「易通行」戶口、連結車輛至戶口、設定自動繳費方式及更新電子聯絡方式，詳情下周公布。



▼2月10日 大批商用車司機到葵涌易通行辦公室▼



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運輸署指，的士車主和司機可由明日（18日）起，到「易通行」網站或流動應用程式預約，已預約的的士車主和司機可於指定時間到「易通行」的四個客戶服務中心或兩個新增專屬服務站，辦理車輛貼和司機卡的申請，專屬服務站亦會協助教導的士業司機如何使用「易通行」流用應用程式分拆隧道費。隧道費服務商亦會派大使到全港九個專用加氣站協助的士車主和司機預約。

易通行四個客戶服務中心及專屬服務站。

隧道費服務商會派大使到全港九個專用加氣站協助的士車主和司機預約。

運輸署指，為避免混亂及減省排隊等候時間，專屬服務站只會為已預約的的士車主和司機提供服務，運輸署呼籲業界盡量使用預約服務。駕車前往專屬服務站的預約人士可獲豁免1小時停車場收費。

此外，運輸署今日起至2月24日會去信全港80萬名車主，通知他們現時在運輸署登記的電子聯絡方式，運輸署亦會在全港各區設立超過20個諮詢站，協助車主申請車輛貼、開立「易通行」戶口、連結車輛至戶口、設定自動繳費方式及更新電子聯絡方式，詳情下周公布。截至2月16日，當局已發出超過46萬個車輛貼。

運輸署提醒車主若聯絡方法有改變，應通知運輸署修改。（資料圖片）

運輸署強調，電子聯絡方式是地址以外的非常重要聯絡方式，故須確保「電子聯絡方式」正確，並盡量提供一個常用的聯絡方式（例如手提電話號碼），以方便收取運輸署給你的訊息，包括在「易通行」推行後，有關繳交隧道費的事宜。鑑於不少車主因聯絡方式改變但未有通知運輸署，因而未能申請或收到車輛貼，運輸署指有三個方法更改聯絡方法：

（一) 透過香港政府一站通的網上服務通知運輸署（可使用「智方便」進行身份認證，需時約一天）



香港政府一站通網頁網址



更改電子聯絡方式的步驟：

1. 在選擇申請類別中，點選「使用智方便」（如適用），並選擇更改「香港手機號碼或電郵地址」

2. 使用智方便登入，並按指示授權進行身分認證

3. 在選擇需通知的服務中，點選「駕駛執照持有人及／或車輛登記車主 [TD01] - 運輸署」

4. 在輸入個人/公司資料中，更新你的電子聯絡方式（即香港流動電話號碼／電郵地址）

5. 在確認及遞交後，系統會顯示「收取確認通知書」及提供一個參考編號，你的申請已提交。



(二) 以書面形式遞交已填妥的運輸署TD559表格（需時約10個工作天）



(三) 親臨運輸署牌照事務處，地址如下：



香港牌照事務處 香港金鐘道九十五號統一中心三樓 (鄰近港鐵金鐘站D出口)

九龍牌照事務處 九龍長沙灣道三零三號長沙灣政府合署二樓 (鄰近港鐵深水埗站C出口)

觀塘牌照事務處 九龍觀塘鯉魚門道十二號東九龍政府合署五樓 (鄰近港鐵觀塘站D4出口)

沙田牌照事務處 新界沙田上禾輋路一號沙田政府合署二樓 (鄰近港鐵沙田站B出口)

