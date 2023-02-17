智能停車場｜政府批地深水埗建第三個車場　210車位明年首季服務

政府繼荃灣和大埔推行智能停車場後，今日（27日）宣布，在深水埗批出一份短期租約用地予承辦商，在明年第一季啟用第三個自動泊車系統停車場，以提供210個車位，包括50個智能停車位。



▼2022年12月30日 大埔白石角科城路智能停車場介紹▼



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深水埗該幅用地位於通州街與欽州街西交界的政府短期租約用地（短期租約第STTKW0028號），以月租40萬元批予峰和停車場有限公司，以落實自動泊車系統項目。租期先定為5年，其後可每半年續租。

提供210車位 當中50個自動泊車系統

根據租約條款，峰和停車場須要架設、興建及安裝拼圖型自動泊車系統，以在該用地不少於210個車位當中，提供不少於50個自動泊車系統車位。運輸署會與承租者協調，以期於2024年第一季啓用該自動泊車系統。

深水埗該地點是第三個在政府短期租約用地安裝自動泊車系統的選址，第二個位於大埔白石角，於去年12月31日投入服務，第一個位於荃灣海盛路，早於2021年11月投入服務。

運輸署發言人表示，會繼續推展自動泊車系統項目，以提供更多泊車位和更有效運用空間。