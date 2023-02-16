疫情｜BN.1.3變異病毒株比率升　過去一周錄136宗嚴重及死亡

衞生署衞生防護中心今（16日）公布第二期新冠肺炎及流感速遞，據最新監測數據顯示，過去一周本地新冠肺炎的活躍程度穩定，共錄得136宗新冠肺炎嚴重個案及經初步評估為死因與新冠肺炎有關的死亡個案，較上周183宗略為下降。



另外，衞生防護中心上周首發現BN.1.3及CH.1.1病毒株仍然在港傳播，前者比率更上升至整體個案5.8%。



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社區檢測樣本陽性比率下降0.05個百分點

新冠肺炎疫情平穩，衞生防護中心今（16日）發布第二期的新冠肺炎及流感速遞，據最新監測數據顯示，2月5日至11日本地新冠肺炎的活躍程度穩定。

據最新監測數據指，在社區檢測中心及社區檢測站採集的樣本對新冠肺炎檢測陽性比率（七天移動平均值）為 0.57%，較上周0.62%下降0.05個百分點。至於污水監測人均新冠肺毒含量（七天幾何平均值）亦有下降，由前一周每公升約 328,000 拷貝，下降至每公升約為 270,000 拷貝，下降約18%。

過去一周，定點普通科門診的2019冠狀病毒病平均求診比率為123.5 宗（每千個診症計），而上周三（ 8日）起定點私家醫生診所監測新冠病毒病，在2月8日至2月11日期間平均求診比率為 55.0 宗。

另外，本港共錄得136宗新冠肺炎嚴重個案及經初步評估為死因與新冠肺炎有關的死亡個案。

衞生防護中心公共衞生化驗服務處對檢測陽性樣本，以及新冠肺炎嚴重和死亡報告個案的有關樣本進行基因分析，在2月9日至15日期間，最常見的變異病毒株為 BA.2 後代譜系，佔65.1%，其次為 BA.5 後代譜系佔17.4%，兩者比率均有下降。

至於其他變異病毒株則佔 17.4%，包括 BF.7（1.7%）、BN.1.3（5.8%）、BQ.1（1.2%）、CH.1.1 （ 6.4%）和XBB.1.5（2.3%）。值得注意的是，衞生防護中心上周首發現BN.1.3及CH.1.1病毒株仍然在港傳播，前者佔整體個案的比率更由1.3%上升至5.8%。

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宗在學校或院舍發生的流感

至於流感方面，衞生防護中心表示在2月5日至11日期間，沒有錄得成人及兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案。衞生防護中心在此段時期錄得一宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，共影響5人。另外在2月12日至15日亦再錄得一宗學校發生的流感樣疾病爆發的報告，共影響3人。

最新監測數據亦顯示，在2月5日至11日期間，本地季節性流感的整體活躍程度維持在低水平。本地季節性流感的整體活躍程度有下降，流感病毒百分比為0.80%，低於前一周錄得的1.29%，亦大大低於9.21%的基線水平。當中79%為甲型（H3）流感，其次為甲型(H1)流感佔5%。另外，公立醫院流感相關入院率為至0.02(每一萬人口計)，較上周0.03低，亦低於0.25的基線水平。