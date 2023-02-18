易通行｜料兩萬名的士司機未申請　運輸署長稱難寬免司機卡費用

「易通行」不停車繳費服務，延至5月初才率先在青沙管制區實施，運輸署署長羅淑佩今日（18日）表示，原定隨後實施的獅子山隧道和城門隧道，將有延後，但年底前所有政府隧道實施的目標不變。

運輸署公布新措施協助的士業界申請辦理車輛貼和司機卡後，截至昨日二時已有27,000名的士司機登記「易通行」，估計餘下約兩萬人仍未登記，會進一步向司機解說。至於有的士業界希望寬免司機卡費用，她表示，那120元是成本價，司機可以選擇經應用程式登記戶口，加上持有的士執照人士多達20萬，免費與否需考慮公帑的運用問題。。



▼2月10日 大批商用車司機到葵涌易通行辦公室▼



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「易通行」不停車繳費服務，原定於本月26日在青沙管制區實施，惟早前宣布會延至5月7日才實施。運輸署為協助的士業界申請辦理車輛貼和司機卡，會在下周一（20日）起，由服務商增設兩個客戶服務中心，及在各區設立超過20個諮詢站。

截至昨日有2.7萬的士司機登記

運輸署署長羅淑佩今（18日）再在電視台節目解釋措施，指相關措施是希望可以更便利的士業界辦理「易通行」，呼籲業界前往客戶服務中心前先行預約，「唔希望佢哋等太耐。」她相信預約後一個小時內可以完成辦理手續，運輸署亦會提供免費泊車予的士業界辦理手續，「直接揸車嚟辦手續，我哋幫佢搞，搞完可以直接揸車走。」

她透露，截至昨午2時已有27,000名的士司機登記「易通行」，估計餘下萬多兩萬人仍未登記，會著隧道費服務商在專用加氣站進一步向司機解說。她又指，現時申請人數穩定增長，有信心隧道費服務商可以在5月初前處理到的士業界申請。

持的士司機執照有20萬 若寬免涉公帑問題

對於有的士協會希望可以寬免120元購買司機卡規定，羅淑佩表示，120元是成本價，由於司機可以選擇經應用程式登記戶口，加上政府已加大力度協助業界申請「易通行」，持有的士執照的人士多達20萬，認為是否寬免需考慮公帑的運用問題，「嗰20萬人其實好多都唔係揸的士，點區分佢哋呢？」她又指，明白部分年老的司機在使用應用程式或有困難，政府會再思考可以如何協助他們。

城隧獅隧推後實施日期

被問到如5月初前申請「易通行」人數仍不多會否再度延遲推行不停車繳費服務，羅表示，措施非強制執行，明白有司機會持觀望態度，她澄清在5月後並非沒有「易通行」就不能行駛青沙管制區，司機仍可以在14日內補交隧道費，不會有額外附加費。



隨著青沙管制區於5月初才率先推行「易通行」，她稱，城門隧道及獅子山隧道亦會較原先計劃的首季延遲推行，署方定下今年在所有政府隧道推行「易通行」的目標不變。