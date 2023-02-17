易通行｜1.3萬架的士已有車輛貼　運輸署長：未來兩月完成5千申請

撰文：鄧康翹
出版：更新：

「易通行」不停車繳費服務，延至5月初才實施，運輸署為協助的士業界申請辦理車輛貼和司機卡，下周一（20日）起，由服務商增設兩個客戶服務中心，及在各區設立超過20個諮詢站。
運輸署署長羅淑佩今午（17日）表示，全港有1.8萬架的士，已派出1.3萬張車輛貼，換句話說，尚餘兩個月可處理5,000個申請。

運輸署署長羅淑佩今午會見傳媒時表示，下周一（20日）新增上環林士街及荃灣政府多層停車場增設專屬服務站，為的士業辦理「易通行」車輛貼和司機卡，以現有經驗相信每日能處理幾百宗申請。

客服中心每日可處理數百宗申請

她表示，全港有1.8萬架的士，已派出1.3萬張車輛貼或車種貼，距離5月7日實施「易通行」尚有兩個月時間，相信未來兩個月可處理餘下5,000個申請，此外，超過2.7萬名司機已做好司機證。由於的士車主和司機可由明日（18日）起，到「易通行」網站或流動應用程式預約，「易通行」的四個客戶服務中心或兩個新增專屬服務站，加上司機可享有一小時免費泊車，她相信不會阻礙相關停車場的日常運作。

對於的士司機要求免費申請「司機證」， 她沒正面回應。

▼2月10日　大批商用車司機到葵涌易通行辦公室▼

+5

運輸署截至本月16日已發出超過46萬個「車輛貼」，青沙管制站於5月7日起實施「易通行」，羅淑佩表示，管制站現時的車流量是每日6萬架次，相信屆時實施不停車繳費服務，對流量沒影響或塞車。

15名收費員留任

至於打沙管制站收費亭相關人手在「易通行」後的去向，她表示一共有18人，當中15人留任轉職其他崗位。

易通行四個客戶服務中心及專屬服務站。
隧道費服務商會派大使到全港九個專用加氣站協助的士車主和司機預約。
易通行｜2.20增上環荃灣的士專屬服務站　改電子聯絡方式5步教學易通行延通行｜葵涌服務中心逼爆變冷清　車主撐延期：有時間去搞易通行｜延後至5.7實施　運輸署長羅淑佩為混亂致歉：應解說更多易通行延期．拆局｜強制推行暫無「法」　鼓勵申請無力議員促加強易通行｜運輸署宣布延至5.7青沙管制區實施　設諮詢站助車主登記易通行｜隊道工會指青沙管制區員工須延長上班日　新系統或延遲推易通行｜的士業界指推行過急： 4000司機不懂使用易通行．登記｜實測開戶、綁定付款比併　官網vs手機App有冇伏？易通行｜到場申請大排長龍　的士司機卡缺貨與職員爭拗斥混亂易通行｜的士業界批申請涉幾部份感混亂　促當局免費派首張司機卡易通行｜服務商補貨「司機卡」　加派人手協助到場辦理開戶及買卡

易通行何時啟用？

運輸署宣布，易通行於2023年2月26日起在青沙管制區實施，屆時所有途經車輛都必須使用「車輛貼」通過，人手收費亭及「快易通」皆取消。詳情按此

其他隧道何時全面使用「易通行」？

運輸署計劃在今年首季於城門隧道及獅子山隧道實施「易通行」，其他隧道則陸續今年內啟用。詳情按此

如何申請易通行？

有數種申請方法，最方便是續牌時順道申請，又或到官網登記，詳情按此

運輸署