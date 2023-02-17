易通行｜1.3萬架的士已有車輛貼　運輸署長：未來兩月完成5千申請

「易通行」不停車繳費服務，延至5月初才實施，運輸署為協助的士業界申請辦理車輛貼和司機卡，下周一（20日）起，由服務商增設兩個客戶服務中心，及在各區設立超過20個諮詢站。

運輸署署長羅淑佩今午（17日）表示，全港有1.8萬架的士，已派出1.3萬張車輛貼，換句話說，尚餘兩個月可處理5,000個申請。



運輸署署長羅淑佩今午會見傳媒時表示，下周一（20日）新增上環林士街及荃灣政府多層停車場增設專屬服務站，為的士業辦理「易通行」車輛貼和司機卡，以現有經驗相信每日能處理幾百宗申請。

客服中心每日可處理數百宗申請

她表示，全港有1.8萬架的士，已派出1.3萬張車輛貼或車種貼，距離5月7日實施「易通行」尚有兩個月時間，相信未來兩個月可處理餘下5,000個申請，此外，超過2.7萬名司機已做好司機證。由於的士車主和司機可由明日（18日）起，到「易通行」網站或流動應用程式預約，「易通行」的四個客戶服務中心或兩個新增專屬服務站，加上司機可享有一小時免費泊車，她相信不會阻礙相關停車場的日常運作。

對於的士司機要求免費申請「司機證」， 她沒正面回應。

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運輸署截至本月16日已發出超過46萬個「車輛貼」，青沙管制站於5月7日起實施「易通行」，羅淑佩表示，管制站現時的車流量是每日6萬架次，相信屆時實施不停車繳費服務，對流量沒影響或塞車。

15名收費員留任

至於打沙管制站收費亭相關人手在「易通行」後的去向，她表示一共有18人，當中15人留任轉職其他崗位。

易通行四個客戶服務中心及專屬服務站。