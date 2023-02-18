理大衝突｜9名穿深色衣物在封鎖區被捕男子　全被裁定暴動罪成

警方在2019年11月圍堵被大批示威者佔領的理工大學，同一時間，港九多區有多人聚集，並發生激烈警民衝突，警方期後封鎖旺角部份範圍，並拘捕逾200人，其中9名黑色裝束在區域內被捕男子，否認暴動罪名，案件早前在區域法院審訊，暫委法官鄭紀航指各人的衣束與示威者相似，又指他們身處暴動現場，仍決定留下，認為他們是想助長現場參與暴動者的聲勢，今(18日)裁定9人全部暴動罪成，案件押後至3月4日作求情，並會在3月11日為9男及1名早前已認罪的女學生一同判刑，並會為該女生索取教導所報告。



9名被告：黃權龍(技術員)、高晞朗(學生)、林子浩(運輸工)、李沛翹(數碼媒體工作者)、馬奕熙(學生)、彭大展(侍應)、宋博通(電腦技工)、鄧永明(學生)、董浩霖(檢查員)，同被控於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道參與暴動。

官指裝束與反修例示威者相似

鄭官在裁決指，9名男被告當日被捕時身上均有深色衣物或鞋，部份備有口罩，認為他們的裝束與反修例時期示威者相似，相信他們亦是同路人。且當日案發現場有暴動情況發生。控方證據亦顯示，案發現場衝突已歷數小時，警方並不斷發出警告並發催淚彈驅散，至晚上約11時才作封鎖及拘捕行動。鄭官認為，若被告們不是意圖參與，不會進入該範圍，故推斷各被告是知道當時正發生暴動，但仍決定留在現場，相信他們此等舉動，是想壯大暴動聲勢，以鼓勵及協助其他參與者，目的是破壞社會安寧，故認為控方已在毫無任何合理疑點下，證明9名男被告干犯暴動罪，裁定9人全部罪成，並會押後至3月4日聽取各被告的求情。

同案的女被告林君悅(18歲，學生)，去年8月已認暴動罪，鄭官先為她索取教導所報告，並把其判刑押後至3月11日。

案件編號：DCCC766/2020

2019年11月理大衝突期間，港九多區均有激烈衝突。(詳看下圖)