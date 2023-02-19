機場1月客運量達210萬人次　較2022年同期增28倍　仍只及疫前三成

香港逐漸步向復常，撤銷出入境限制，去年12月底免除抵港核酸檢測。機場管理局今日（19日）公布今年1月份的航空交通量，指客運量錄得約210萬人次，比去年同期大增約28倍，單日最高客運量逾8萬人次。然而，與2019年1月比較，仍然只及當時的約31.9%。

機管局指，隨着旅遊限制放寬，各類別的旅客人數均較去年同月大幅上升，當中以香港居民增長尤為顯著，往來東南亞及日本的旅客量升幅最多。另外，由於內地重新開放國際旅遊，帶動了香港與內地的旅客量復蘇。



▼12月29日 機場抵港乘客首日無需做核酸檢測▼



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由2022年12月29日開始，機場入境人士免除抵港核酸檢測。根據機管局數據，2023年1月份的旅客人數一共有206.5萬人次，較2022年1月份（7.1萬人次）大增約28倍，單日最高客運量逾8萬人次。不過翻查2019年1月份的數據，當月旅客人數達647.9萬人次，即今年1月仍只及當時的31.9%。

飛機起降量方面，2023年1月份一共16,215架，較2022年1月上升34.9%，當中客機佔10,665架，大增1.4倍。

▼12月28日 政府公布12月29日起機場入境毋須再接受核酸檢測▼



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機管局指，隨着旅遊限制放寬，所有類別的旅客人數，均較2022年同月大幅上升，當中以香港居民增長尤為顯著，其中往來東南亞及日本的旅客量錄得最顯著的升幅。另外，由於農曆新年假期，1月份下半月的旅客需求強勁；同時，內地市場重新開放國際旅遊，帶動了香港與內地的旅客量復蘇。

貨運輸送量方面，2023年1月則只有28.8萬公噸，較2022年同期（39.1萬公噸）減約26.4%；貨機亦只有4,885架，減約32.2%。機管局指，由於全球經濟前景不明朗，貨運量因而繼續受到影響；而且內地工廠在農曆新年假期暫時關閉，令到進口及出口貨運量分別同比下降36%及33%。