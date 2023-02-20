易通行｜的士業界專屬服務站今起運作　司機10分鐘內完成辦理

「易通行」不停車繳費服務延至5月7日於青沙管制站實施，運輸署今日（20日）分別於上環林士街和荃灣政府多層停車場增設專屬服務站，為的士業界辦理「易通行」車輛貼和「司機卡」，服務時間為每日上午10時至晚上9時。



荃灣的專屬服務站今日運作暢順，有司機收工前相約行家一同辦理，10分鐘內完成所有手續。未有預先預約的司機，現場運輸署人員會協助他們即場預約，申請人士可獲豁免一小時停車場收費。



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「易通行」原定於本月26日起於青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）推行，所有人手收費亭及「快易通」車道取消。的士司機共用一輛的士，需透過申請「司機卡」處理隧道費分帳。「易通行」網站提供教學，分別向商用車公司和商用司機介紹使用「車輛貼」的手續。

運輸署職員即場協助的士司機預約

的士車主和司機上周六（18日）起可在「易通行」網站或流動應用程式預約，然後於指定時間到客戶服務中心或專屬服務站辦理車輛貼和司機卡的申請。

位於荃灣多層停車場8樓的專屬服務站設四個服務櫃檯、有約7名服務商人員協助辦理，下午3時約有10名司機在場等候。為避免混亂及減省排隊等候時間，專屬服務站只會為已預約的的士車主和司機提供服務，運輸署職員會協助即場預約，又建議司機辦理前預先下載易通行應用程式。

替工的士司機指申請手續繁複 工作人員10分鐘助完成

鄧先生為替工的士司機，今日收工前相約行家一同辦理「司機卡」，認為申請手續繁複，笑言「諗住唔揸車呀」，不過他在工作人員協助下，約10分鐘已辦妥申請「司機卡」的手續。鄧先生認為，易通行實施後令司機繳付隧道費更為複雜，「下下收工又要去睇幾多錢，又要去增值，多咗嘢搞」，「畀我鍾意，我去7-Eleven買張八達通，專係畀車過咪仲方便。」

鄭先生則坦言現時仍不習慣，會覺得麻煩，但相信「習慣咗會方便」，「而家唔習慣會覺得麻煩啲囉，應該大方向嚟嘅。」不過，他憂慮年長行家未能應付，「我哋或者會好啲囉，四十幾五十歲，年紀再大啲嗰啲真係會覺得好麻煩。」他指「易通行」延遲實施較好，否則趕於本月推行過為倉卒，皆因當時身邊朋友均未辦理，完全不知道甚麼一回事，又認為現時辦理「司機卡」已比之前方便很多，可以預約辦理之餘，更可免費泊車。

黃先生是的士司機車主，花了約20分鐘方完成手續，「又要過數、又要填表，好多嘢」，不過相信「易通行」可令隧道繳費更為方便，認為「易通行」於5月實施實在太。

黃先生是的士司機車主，花了約20分鐘方完成辦理「車輛貼」的手續。（林靄怡攝）

預約人士可獲豁免一小時停車場收費，的士車主及司機完成申請後，可向服務商人員索取「豁免1小時的士泊車證明書」，然後到地下繳費處辦理手續，則可取車。

「易通行」網站顯示，包括的士在內的商用車輛申請安排之中，有「車主／車行」及「司機」兩個登記指引。司機需要安裝「易通行」手機應用程式，以開立「商用車司機」戶口，並設立付款方式；同時辨理「商用車司機卡」及「商用車司機卡底座」的兩件式裝置，讓車行和不同司機分拆隧道費。

運輸署署長羅淑佩早前表示，現時香港有約1.8萬輛的士，其中約5,000輛尚未領有車輛貼，預計專屬服務站可於未來兩個月完全處理。

▼2月10日 商用車車主或司機趕申請「易通行」▼

