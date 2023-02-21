易通行｜運輸署設34個諮詢站助車主登記　仍有四成車主未領車輛貼

原訂2月26日率先於青沙管制區實施的「易通行」不停車繳費服務，早前引起不少混亂，最終延至5月7日推出。運輸署今日（17日）表示，由本周五（24日）起在全港設立34個諮詢站協助車主申請「易通行」服務，當中25個諮詢站設於港鐵站。

另外，全港約有80萬架領牌車輛，運輸署指，截至2月20日，共發出逾48萬個車輛貼，即仍有四成車主未領取車輛貼。翻查資料，2月16日時發出了46萬個車輛貼，即過去4天只增發了2萬個。



▼2月20日 運輸署設置的士專屬服務站協助業界申請「易通行」▼



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今年1月份，運事署宣布2月推出「易通行」，並指已準備就緒，有信心可推行。到2月8日，署方「敲定」2月26日於青沙管制區實施「易通行」，當時署方指已派出34萬個車輛貼。然而不足一周，2月13日署方宣布，延至5月7日才實施，當時已發出43萬個車輛貼。

今日運輸署指，截至2月20日，共發出逾48萬個車輛貼，約按全港約有80萬架領牌車輛計算，即仍有四成車主未領取車輛貼；過去4天只發出2萬個車輛貼。

25個設於港鐵站的諮詢站（運輸署文件）

25個港鐵站設諮詢站

運輸署表示，由2月24日起，在全港設立34個諮詢站，協助車主申請「易通行」服務，包括申請車輛貼、開立「易通行」戶口、連結車輛至戶口，及設定繳費方式。署方指，25個諮詢站設於港鐵站，服務時間為每日上午9時至晚上9時；另外9個位於新界的諮詢站，則設於民政事務總署，服務時間為星期一至五的上午9時至晚上7時（公眾假期除外）。

運輸署指，車主需提供香港身份證號碼、提供車牌號碼、提供他們在運輸署登記的電子聯絡方式（電郵地址或香港流動電話號碼），以選定繳費方式，包括信用卡、銀行轉帳，或指定儲值戶口（可選擇多種支付方法增值，包括信用卡、支付寶香港、快易通戶口、轉數快、八達通、PayMe、VGoPAY及微信支付香港）。

此外，除了現時由隧道費服務商提供的四個客戶服務中心，在上環林士街及荃灣政府多層停車場增設的兩個的士專屬服務站，亦已投入服務，以方便的士業界辦理車輛貼和司機卡。署方呼籲，使用專屬服務站的的士車主和司機，可先行到「易通行」網站或流動應用程式預約，以避免等候。

▼2月10日 商用車車主或司機趕申請「易通行」▼

