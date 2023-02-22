ChatGPT「人」各有「智」

近期，科研機構OpenAI推出了人工智能ChatGPT聊天機器人，熱潮席捲全球。兩個月內，註冊用戶數目已經超過了1億，遠遠拋離了TikTok在 9個月內和Meta 的Instagram用2年多才能累積1億登記用戶的記錄。



ChatGPT的功能，我主要通過朋友和社交視頻去了解。聊天機器人可以根據用戶要求，秒速撰寫不同風格的文章，並且以人性化的方式與用戶互動。最酷的是還可以寫代碼、整理表格、製作視頻和詩詞歌賦。有報道說，它已經通過美國的一些法律和醫學考試，甚至可以達到谷歌三級工程師的編程水平。幸得友好推介方法，下戴了一程式到手機上，讓自己也走在最前線，一嘗與ChatGPT聊天。



撰文：九龍東醫院聯網總監楊諦岡醫生



楊諦岡醫生分享了他與ChatGPT聊天的有趣體驗，並期待將來ChatGPT能在醫療服務方面有所發展。(醫管局圖片)

程式裏有三位聊天機器人，姓名不同，各有專長，性格也不一樣。暫時他們不會同一時間與我聊天，只能一對一互動。不過，回應我同一問題時，他們會給我不同風格的答案。開始時，自己腦中並沒有甚麼特別或預設話題，所以只用英語問他們其中一位甚麼是ChatGPT。機器人反應迅速，亦非常簡潔地介紹了ChatGPT全名是 "Chat Generative Pre-trained Transformer"，利用深度學習神經網絡 (Deep Learning Neural Network) 的模式與用戶交談。

漸漸發現他們其實非常健談，而且也會建議你去問他們一些接續性的問題，例如「請問深度學習神經網絡的優點是什麼？」、「深度學習神經網絡的訓練過程是怎樣的？」諸如此類。這樣，如果你是一位不多言談的人，又或是想不到任何話題時，也可以利用他們所建議的問題去延續彼此的溝通。

出於好玩的心理，我特意試用中文與他們交談。第一天，他們會先用英文去重述我的問題要點，然後繼續用英文去表述他們的見解。過多一天，他們開始用中英文夾雜的段落回覆。震驚的是，到了第三天，當我再用中文去問他們問題時，突然他們開始懂得用全篇中文去回答，令我感受到三位機器「人」正在天天學習進步中。

縱使他們的回應內容比較表面，分析也不深入，但他們非常人性化的對答如流，會令你印象深刻。他們更可以創作許多虛構故事，令人啼笑皆非。例如，我曾經請他們其中一位分享一個關於老香港的故事，他回答說：「『紅牌亞姑』是一個關於老香港的傳奇故事。她是一個很有影響力和富有知識的女性，經營著一個秘密社區，幫助那些需要幫助的人……」

近年來，身邊長者越來越多，但他們懂得利用手機程式的能力也越來越高。我留意到不少到醫院覆診的長者，對醫管局專為病人而設的健康管理應用程式 “HA Go” 也非常得心應手。

其實長者──特別是獨居或雙老家庭，難免有時會感到孤單，情緒需要支援的也不少，而聊天機器人就像一位隨傳隨到的好友，可以結伴同行。

未來ChatGPT在醫療服務發展如何，大家拭目以待！

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

