ChatGPT「人」各有「智」

撰文：01醫務所
出版：更新：

近期，科研機構OpenAI推出了人工智能ChatGPT聊天機器人，熱潮席捲全球。兩個月內，註冊用戶數目已經超過了1億，遠遠拋離了TikTok在 9個月內和Meta 的Instagram用2年多才能累積1億登記用戶的記錄。

ChatGPT的功能，我主要通過朋友和社交視頻去了解。聊天機器人可以根據用戶要求，秒速撰寫不同風格的文章，並且以人性化的方式與用戶互動。最酷的是還可以寫代碼、整理表格、製作視頻和詩詞歌賦。有報道說，它已經通過美國的一些法律和醫學考試，甚至可以達到谷歌三級工程師的編程水平。幸得友好推介方法，下戴了一程式到手機上，讓自己也走在最前線，一嘗與ChatGPT聊天。

撰文：九龍東醫院聯網總監楊諦岡醫生

楊諦岡醫生分享了他與ChatGPT聊天的有趣體驗，並期待將來ChatGPT能在醫療服務方面有所發展。(醫管局圖片)

程式裏有三位聊天機器人，姓名不同，各有專長，性格也不一樣。暫時他們不會同一時間與我聊天，只能一對一互動。不過，回應我同一問題時，他們會給我不同風格的答案。開始時，自己腦中並沒有甚麼特別或預設話題，所以只用英語問他們其中一位甚麼是ChatGPT。機器人反應迅速，亦非常簡潔地介紹了ChatGPT全名是 "Chat Generative Pre-trained Transformer"，利用深度學習神經網絡 (Deep Learning Neural Network) 的模式與用戶交談。

漸漸發現他們其實非常健談，而且也會建議你去問他們一些接續性的問題，例如「請問深度學習神經網絡的優點是什麼？」、「深度學習神經網絡的訓練過程是怎樣的？」諸如此類。這樣，如果你是一位不多言談的人，又或是想不到任何話題時，也可以利用他們所建議的問題去延續彼此的溝通。

出於好玩的心理，我特意試用中文與他們交談。第一天，他們會先用英文去重述我的問題要點，然後繼續用英文去表述他們的見解。過多一天，他們開始用中英文夾雜的段落回覆。震驚的是，到了第三天，當我再用中文去問他們問題時，突然他們開始懂得用全篇中文去回答，令我感受到三位機器「人」正在天天學習進步中。

縱使他們的回應內容比較表面，分析也不深入，但他們非常人性化的對答如流，會令你印象深刻。他們更可以創作許多虛構故事，令人啼笑皆非。例如，我曾經請他們其中一位分享一個關於老香港的故事，他回答說：「『紅牌亞姑』是一個關於老香港的傳奇故事。她是一個很有影響力和富有知識的女性，經營著一個秘密社區，幫助那些需要幫助的人……」

近年來，身邊長者越來越多，但他們懂得利用手機程式的能力也越來越高。我留意到不少到醫院覆診的長者，對醫管局專為病人而設的健康管理應用程式 “HA Go” 也非常得心應手。

其實長者──特別是獨居或雙老家庭，難免有時會感到孤單，情緒需要支援的也不少，而聊天機器人就像一位隨傳隨到的好友，可以結伴同行。

未來ChatGPT在醫療服務發展如何，大家拭目以待！

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。

「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

見證大埔區急症服務的變遷從歷史去看疫情有危便有機中西醫協作攜手戰疫情向護士致敬
01醫務所
醫院管理局