財政預算案｜聘外傭可扣稅至少5.5萬？　跨黨派支持紓緩中產壓力

財政司司長陳茂波本周三（22日）宣讀本屆政府首份《財政預算案》，消息人士預計預算案會回應引入外傭扣額稅額的期望。而立法會跨黨也支持引入外傭扣稅額，並倡議扣稅額至少為5.5萬元。



消息人士稱，預計預算案會觸及外傭扣稅額一事，畢竟本港不少家庭有實際需要聘用外傭，加上疫情更令外傭工資「水漲船高」，外傭扣稅額有助緩減中產家庭壓力。另有消息則指，若落實引入外傭扣稅，可供扣稅金額上限，當局未必對政黨的建議「照單全收」，或會低於外傭規定工資水平。



至於本港不少家庭可能聘用外傭照顧不同住長者或有需要的家人，如何確保出資聘用外傭的僱主，不會因不同住而未能受惠？消息指，只要規定僅限外傭的登記僱主能享有扣稅額，即可解決問題。



陳茂波答應把外傭扣稅列入研究範圍

而財政司司長陳茂波今年1月底出席一個預算案諮詢論壇時，也曾被市民問及會否引入外傭扣稅額？他當時表明，一直聽到不少聲音支持為聘請外傭開支設免稅額，他會列入制訂預算案的研究範圍，但同時表示要考慮本地傭工，及實施後會否造成行政繁瑣等問題，為開設新扣稅額開綠燈。

立法會多個政黨或政團也支持設外傭免稅額，當中包括民建聯建議每名納稅人可享一名外傭扣稅額，上限參考外傭最低工資，即每年56,760元。新民黨建議上限5.5萬元、「A4聯盟」建議扣稅額上限6萬元。

根據政府去年5月資料，截至去年3月本港有32.8萬名外傭，較2019年高峰前的40萬回落。但當時政府已指因受疫情影響，部分外傭未能如期來港上工，甚至令本港一度出現外傭荒，隨著菲律賓及印尼兩地疫情緩和，及本港已適度調整入境防控措施，時任勞福局局長羅致光形容外傭荒問題漸露曙光。

顏汶羽：安老託兒服務不足 致需聘外傭幫手

立法會議員、民建聯家庭事務委員會主席顏汶羽指，最近資源顯示本港有34萬外傭，該黨支持引入外傭扣稅額，主要因為近年不單中產家庭，不少基層家庭也因為本地安老院舍和託兒服務不足，需要聘用外傭幫手照顧家中老幼，特別是雙職家庭更形普遍。

民建聯建議以外傭的規定最低工資，全額作為計算扣稅額的基礎，顏汶羽解釋聘用外傭的支出，不止是每月的薪金開支，還有住宿、膳食、驗身、保險、來回機票等支出，以薪金開支計算扣稅額，確紓緩本港家庭經濟負擔。

歡迎本地家務助理也納入扣稅行列

至於本地家務助理應否納入可扣稅範圍，顏汶羽表明該黨十分歡迎，惟因本地家務助理與僱主未必有簽訂合約、支付勞保等證明，若要納入扣稅額範圍，可能涉及較繁複行政程序，故先倡議聘用外傭可享扣稅。

▼7月11日 民建聯家庭事務委員會發表聘請外傭現況問卷調查結果▼



民建聯家庭事務委員會去年一項調查顯示，以去年規定月薪4,630元為基礎，受訪約500名外傭僱主中，只有一半能規定最低工資聘請外傭，有人以要一倍價錢招聘。部分受訪僱主更表示，受疫情影響，有外傭主動要求加薪，加上當時有外傭荒，僱主為挽留工人而不得已加薪；此外，調查亦發現受訪僱主指聘請外傭對家庭日常開支造成壓力，建議當局推出聘請外傭扣稅。

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容海恩：可視作鼓勵生育與居家安老措施

同樣支持引入外傭扣稅額的新民黨立法會議員容海恩，指以最低規定的月薪計算，扣稅上限為5萬多元，卻有助紓緩不少家庭的經濟壓力有助。她又指，不少家庭可能聘用不止一名外傭，期望政府能寬鬆處理該類家庭的扣稅申請。

她又指，外傭扣稅也可視作鼓勵生育的措施，因為現時有不少雙職家庭，聘用外傭照顧子女是基本開支。此外，政府又鼓勵居家安老，當中也缺不了外傭的幫助，否則不少家庭難以安心讓長者獨留家中。

至於聘用家務助理應否納入扣稅範圍，容海恩同樣希望政府能寬鬆處理，建議把他們視作照顧者，相關開支同樣可申請扣稅

▼1月26日 新民黨提出包括外傭扣稅額的預算案建議▼



逾九成有聘家傭住戶僱用外傭

本地外傭的規定最低工資於去年10月起，上調至每月4,730元，適用於所有在去年10月1日或以後簽訂的僱傭合約，而之前的規定最低工資則為每月4,630元，適用於2019年次9月28日至2022年9月30日之間簽訂的合約。

根據政府統計處2021年公布有關聘用家傭的報告，有僱用家庭傭工的住戶由2000年的212,500戶，增至2019-2020年度的355,700戶，佔全港住戶比例由10.1%升至13.4%；而有僱用家庭傭工的住戶中，僱用外籍家庭傭工的百分比由 2000 年的 87.9% ，增加至 2019至20 年度的 92.2%。