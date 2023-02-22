活力午餐｜今恢復供應　爆食物中毒小學職員試食　家長仍擔心送飯

爆出食安風波的學校午膳供應商「活力午餐」今午恢復向中小學供應膳食 ，上周三名學生懷疑進食後不適的屯門中華基督教會蒙黃花沃紀念小學，今日安排教職員先試食。有家長仍擔心其膳食質素，故決定暫取消訂單，自行帶飯予子女。



屯門中華基督教會蒙黃花沃紀念小學上星期公布，有三名學生進食活力午餐的午膳後感不適。學校的家長決定暫取消訂單，自行帶飯予子女。（黃雅文攝）

過去兩天，「活力午餐」決定暫停學校的午膳供應，逾十萬師生受影響。其中，屯門中華基督教會蒙黃花沃紀念小學有至少三名學生進食飯盒後不適。

在該校就讀小三的馮太一早便到學校送飯，她一直向「活力午餐」訂飯，得悉飯盒出現問題後，她便取消了2月的午膳訂單。馮太指近日「活力午餐」的飯盒質素參差，會採取觀望態度，才決定是否在3月恢復訂購飯盒。

馮太主要擔心兒子吃下不潔的食物，會影響發育，「但你叫他們分辨，他們根本不懂得分辨，上了大半天課，覺得肚餓，有飯就吃。」馮太補充，兒子曾向她描述飯盒有異味，亦有同班同學進食後肚瀉不適。

校方安排職員試食 確保食物安全

屯門中華基督教會蒙黃花沃紀念小學，昨發出通告稱對事件「感到憤慨和痛心」，已經成立專責小組跟進，指會再就飯盒質素與供應商會談。作為家長的李女士表示因工作未能帶飯，只能無奈地續訂飯盒。

她補充，小學今天張貼通告，表示會有「試餐」，即由學校職員觀察和進食同一批次的飯盒，確保沒有異常，才供學生進食。

家長李女士因工作未能帶飯，只能無奈地續訂飯盒。（黃雅文攝）

另一姓陳家長則指帶飯不是長久之計，待校方和供應商會談後，及觀望「活力午餐」在恢復供應後的飯盒水準，才能決定是否續訂午膳餐盒。