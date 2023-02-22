前區議員曾錦榮認騙選舉開支2.4萬　官稱控罪嚴重囚2個月

時任屯門區議員曾錦榮在2020年立法會選舉中，訛稱聘用3名選舉助理，意圖騙取2萬4千元選舉開支，被廉政公署拘捕。他早前認提交虛假或誤導的申報書，案件今(22日)在東區法院判刑。裁判官王證瑜指，由於控罪嚴重，須判處被告即時監禁。並以3個月為刑期起點，考慮到被告認罪，扣減一個月，判曾入獄2個月。



被告曾錦榮(28歲)，承認一項作出提交虛假或具誤導性的選舉申報書的舞弊行為罪，及一項企圖欺詐罪。

被告曾錦榮被判入獄兩個月。(資料圖片)

案情指，立法會換屆選舉原定於2020年9月6日舉行，因新冠疫情而延期一年，曾於2020年7月30日提交社福界參選表格，於9月29日遞交選舉開支申報書時，聲稱他在同年7月29日至9月28日期間，僱用徐嘉俊、潘麗婷及黃錦瑩等3人為其選舉助理，各人月薪8千元，招致選舉開支2萬4千元，並附上合約及薪金收據。三人事後均指，在不知情下簽署涉案的合約等文件。

辯方律師早前求情時曾稱，曾原本有為街坊購買防疫物資，未料疫情持續，但資金不足，他想繼續供應才愚蠢犯案。他現已明白其行為造成社會資源的浪費，也很大機會令他無法繼續做社工，或不能再以他期望的方式服務社會。

案件編號：ESCC1876/2022