財政預算案．加煙草稅｜陳肇始：推進煙草終局重要一步　冀續提升

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/博彩稅/足智彩/陳茂波/煙草稅/扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日（22日）在新一份財政預算案提出加煙草稅約三成，每包煙煙草稅由38.12元，加至50.12元。



在任時多次提出長遠方向會以「煙草終局」為控煙策略的時任食物及衞生局局長陳肇始今日再指，提升煙草稅是最有效的單一控煙政策，能激勵吸煙者戒煙、預防戒煙人士復吸、防止年輕人染上煙癮、減少煙害造成的醫療開支及生產力損失。她又期望煙草稅將來能持續提升，配合其他控煙措拖的推行，終止煙草流行及其禍害，為市民的健康利益着想。



有便利店2月22日中午貼出告示指因應煙草稅增加，部份香煙零售價加12元。（謮者提供）

港大醫學院護理學院指煙稅比例與世衞建議比仍有上調空間

港大醫學院護理學院歡迎財政預算案決定將煙草稅提高約三成，該學院指雖然增幅後煙草稅佔煙草零售價的百分比離世界衛生組織建議的至少75%仍有上調空間，但今次是煙草稅自2014年凍結後最新一次提高，相信能有效減低煙草產品的需求，促進本港吸煙率下降。

陳肇始：提升煙草稅是最有效的單一控煙政策

時任食物及衞生局局長、港大醫學院護理學院教授陳肇始表示，提升煙草稅是最有效的單一控煙政策，能激勵吸煙者戒煙、預防戒煙人士復吸、並防止年輕人染上煙癮、減少煙害造成的醫療開支及生產力損失，對公共醫療持續發展有極大的正面作用。

陳肇始指，今次煙草稅提升有助實現政府「邁向2025香港非傳染病防控策略及行動計劃」及2022特首施政報告中，將吸煙率在2025年前下降至7.8%的目標，並為推進煙草終局踏出了重要一步。她期望煙草稅將來能持續提升，配合其他控煙措拖的推行，終止煙草流行及其禍害，為市民的健康利益着想。