財政預算案｜差餉租值重估　住宅跌0.6%康怡重災　舖位寫字樓齊冧

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】新一份《財政預算案》今日（22日）出爐，政府亦同時公布重估的應課差餉租值。根據最新估算，2023/24年的應課差餉租值平均跌0.4%，當中私人住宅平均跌0.6%，十大藍籌屋苑中，有6個現跌幅，集中在港島區，康怡花園跌幅達近一成。至於非住宅物業方面，寫字樓和舖位的差餉租值分別下跌2.7%和1.6%，情況較住宅更嚴重。

差估署助理署長鄧燕霞表示，疫情下經濟不景，相信不少人搬入租金較低的新界屋苑，故令該區的需求有增長，令租金「企得硬」，部份屋苑的租值更「疫市反升」。至於舖位方面，她透露，銅鑼灣、中環、尖沙咀三個旅遊旺區的租值跌幅最嚴重，相信是部份行業未及等待通關已結業，亦有部份商舖搬入工廈求存。



新一份《財政預算案》今日出爐，同時公布重估的應課差餉租值。（資料圖片）

《財政預算案》建議，在2023至2024年度的差餉寬減上限，由去年的四季縮窄至今年的兩季，而每季的寬免上限為1,000元，與去年住宅物業和非住宅物業分別1,500元和5,000元上限，明顯大幅削減。

當局指，全港所有差餉繳納人均可受惠，當中37%的差餉繳納人在今年首兩季毋須交差餉，預料有關措施將令政府差餉收入減少約60億元，來年的差餉收入為預計為284億元。

政府消息人士表示，本港過去兩三年受疫情重創，故早前的一次性紓困措施在差餉方面有較大力度的寬免，因應本港現時已步入後疫情時期，經濟有復甦的跡象，故政府會削減差餉寬減措施。

根據差估署的估算，全港私人住宅單位在重估應課差餉租值後，平均微升0.4%，當中私人中型住宅單位（753至1,075平方呎）跌1.1%，是跌幅最嚴重的單位類型，其次則是私人大型住宅單位，跌0.9%。

以十大藍籌屋苑為例，有6個屋苑的差餉估值均下跌，當中康怡花園跌9%，是跌幅最嚴重的藍籌屋苑，當中以大型單位的減幅最大，扣除寬減前，每個單位交少185元，而中型單位則交少120元；其次則為杏花邨和太古城，分別下跌7%和6%，反映港島區的屋苑租值跌幅較嚴重。

在非住宅單位方面，寫字樓繼續現跌幅，達1.2%。（資料圖片）

非住宅物業的重估應課差餉租值亦現下跌的趨勢，平均跌幅為0.4%，當中寫字樓的跌幅最嚴重，達2.7%，而鋪位及商業單位則跌1.6%。值得注意的是，工業樓宇的應課差餉租值連續第二年逆市上升，升幅為0.8%，是三個非住宅類別單位中，唯一現升幅的物業。

差估署助理署長鄧燕霞解釋，去年康怡花園和杏花邨的租值無變幅，「可能佢舊年真係企得太硬喇，都發覺真係要調低個租金先有人租，所以就會跌」，她認為現時的跌幅只是「追落後」。

雖然天水圍嘉湖山莊未能繼續去年的升勢，但仍與沙田第一城、新都城等，在疫市下仍未有跌幅。鄧燕霞認為，新界的單位在疫情下更顯吸引力，「喺新界區我相信喺租值嗰個銀碼，係相對港島區嘅銀碼係較為低啲，咁同埋港島區有人會選擇搬去第二個區份，咁就令到個需求問題，新界區可能多咗人搬入去住，就企得穩啲囉個租金水平」。她續指，九龍和新界區大部份住宅物業的租值仍然靠穩，更有一部份向上調，故整體住宅物業僅下調0.6%，認為現況不如想像般嚴重。

差估署：銅鑼灣、中環、尖沙咀三個旅遊旺區是租值下跌重災區

至於非住宅物業方面，鄧燕霞表示，工業樓宇的差餉租值逆市上升，相信是因為部份商舖或寫字樓希望節省經營成本，進駐工廠大廈，令工廈單位需求增加，租金亦會相對應「企得硬」，甚至上升。

她又指，現時的差餉租值是去年10月的數據，雖然當時疫情已回復平穩，但部份行業未及等到復常的曙光，「有啲行業守咗好耐，有啲會選擇結業，多咗吉舖嘅情況出現。」她又指，舖位和商業單位的租值中，以銅鑼灣、中環、尖沙咀三個旅遊旺區最為重災，惟在民生區份、二三線街的商舖「租得唔錯」，大部份都沒有下跌，甚至錄得微升。