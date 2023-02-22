消費券︱預告派錢即將落閘？　陳茂波：長期推行不可行

財政司司長陳茂波今日（22日）宣讀新一份《財政預算案》，陳茂波晚上出席財政預算案論壇，指消費券計劃長期推行是不可行，因為開支較大，之後需要每年視乎經濟狀況審慎處理。



陳茂波：消費券開支較大 每年視乎經濟狀況再決定

陳茂波表示今次發放消費券是考慮到經過幾年疫情後，現正進入經濟復甦，但力度依然較弱，外圍環境亦很複雜，任何變化都對香港外向型經濟有很大打擊，加上近年疫情下市民生活不容易，所以認為現階段仍可借助消費券鞏固香港的經濟，同時間讓市民有更多錢可以消費，幫助推動經濟。

不過陳茂波亦強調，消費券計劃長期推行是不可行，因為開支始終是比較大，之後需要每年視乎經濟狀況再決定，要審慎處理。

消政人士表示，今次每人派5,000元消費券，預計需派出330億元，另行政費涉4億元。

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現非合適時間推出新稅種

陳茂波又指徵新稅種的研究一路有進行，是值得討論，但同時亦要視乎當前目標，香港現在拼經濟，稅項有轉變會影響外界對香港的看法，現在並非合適時間推出。

陳茂波又提到樓市的辣招是為了令香港人買樓可以優先，所以各項辣招仍維持不變，而今次印花稅的調整與辣招無關，只是希望減輕買家負擔，「減幾萬蚊買下傢俬」。他又引用去年的數據，在45,000多萬宗樓市成交當中，有9成時港人首次置業，而大部份是中小型單位，而今年的措施亦是以首置港人為目標。

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