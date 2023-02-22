財政預算案｜醫療開支減兩成　專科醫生按年少百人　組織憂難清龍

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/博彩稅/足智彩/陳茂波/減稅/煙草稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今（22日）公布新一份財政預算案，其中在醫療開支方面2023／24年度預算為1,248億元，較去年預算1,628億元削近23.3%。據預算案帳目資料，減少的原因與疫情退卻有關。

文件亦顯示，公立醫院醫護人手持續流失，2022/23年度只有6,450名醫生，較去年少34人，當中專科醫生人手更按年少105人。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，明白疫情過後政府削減相開支，惟認為醫管局仍須處理疫情以來積壓的非緊急服務及醫治長新冠患者，擔憂今次減少預算或會令醫管局欠足夠資源「清龍」。他又批評，今次預算案「無亮點」，未有回應罕見病病人對新藥物的需求。



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政府在2023/24年度的醫療總開支預算達1,248億元，當中有1,044億元為經常開支，較修訂預算減少17.8%，另佔政府經常開支18.6%。

當中衞生範疇的預算開支有大幅下降，由200幾億元預算減至不足33億元，主因是各項抗疫措施的撥款減少。據了解，主要因為毋須再封區及減少核酸檢測。而醫管局的撥款亦有減少，由去年修訂預算的934億下降至今年預算的909億，主因同樣是因為抗疫相關撥款減少。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，明白疫情後會減少一定的撥款，惟認為醫管局仍須處理疫情以來積壓的非緊急服務及醫治長新冠的患者，新症或舊症人的輪候時間亦有所增加，故擔憂今次減少預算或會令醫管局有足夠資源「清龍」。

他解釋，以往醫管局都是以特別酬金計劃（SHS）希望員工在休息時間加班，或公私營協作計劃（PPP）去消化累積的病患者，擔心在削減預算後，醫管局或未必有足夠的資源應付。

他又批評，雖然施政報告大推基層醫療，惟今次預算案未有就此增加撥款，加上港府亦未有回應罕見病病人對新藥物的需求，以撥資源協作他們買非藥物名冊內的新藥。

香港社區組織協會幹事彭鴻昌。（資料圖片）

值得留意的是，專科醫生人數在2021/22年度有3385人，而上個財政修訂預算後只有3280人，意味著過去一年已淨流失近105人。至於護理人員總數為27,620人，同樣現負增長，按年度下降80人。

彭鴻昌認為，情況值得憂慮，認為如人手持續下降，或影響未來醫管局的發展，加上2025年第一個十年計劃所興建的醫院均會相繼落成，意味著本港將會多一至兩間醫院需要醫生，而至今日特別註冊及有限度註冊的人手亦十分少，憂醫管局或未能應付。

▼2月22日 陳茂波公布財政預算案重點▼



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醫管局主席范鴻齡則表示，除去在2022/23年度用於對抗疫情的額外撥款，2023/24年度較2022/23年度修訂預算仍有增加，感謝政府在面對公共財政壓力下，仍然對公營醫療持續發展投放資源。

范鴻齡指，面對人手流失問題，醫管局會繼續透過不同措施，挽留人手和吸引人才加入公立醫院服務，包括早前推出的退休後延任安排、員工置業貸款計劃、增加晉升機會、增設職位等。另外，醫管局亦會全力參與及融入粵港澳大灣區發展，推行「大灣區醫療人才交流計劃」，促進兩地公營醫療服務的發展。