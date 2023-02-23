茶果嶺T2隧道湧噴泉　消息：疑探土無補窿　鑽挖機經過氣流穿海床

香港工務工程再爆醜聞，《香港01》接獲消息，本周二（21日）T2主幹道及茶果嶺隧道工程於鑽挖隧道期間，海床疑出現破洞，令管道內材料連同海水，於距離茶果嶺海傍約20米的海面，如噴泉般噴射，有市民拍下影片並瘋傳。

消息人士指，事故起因仍在調查中，據悉工程顧問公司傾向相信之前勘探時，未有將破洞回填，當鑽挖機通過時令氣流撞穿海床，但同時不會排除與鑽挖機鑽穿海床有關，形容今次事件十分罕然。

資深土木工程師倪學仁指，如事故屬前者，情況相當嚴重或致工程嚴重延誤；如屬後者亦可大可小，破孔會改變管道水壓，直接危害工人身體。他又指，理論上有工程師監工，亦有文件紀錄是否完成回填勘探的洞，相信有人要按合約負上責任。

T2主幹道及茶果嶺隧道工程的承辦商，是布依格土木工程有限公司（Bouygues Travaux Publics），《香港01》已向土木工程拓展署、布依格及其母公司香港寶嘉查詢。



記者今早曾到事發地點一帶，工人如常工作，不時有人進出地盤。至於曾出現「噴泉」的海面，未見有異樣，相信當日的泥沙已四散。

消息指，事發在周二下午一時左右，承建商在茶果嶺道對出水域，為T2主幹路及茶果嶺隧道以隧道鑽挖機（tunnel boring machine，TBM）進行鑽挖工程時，懷疑海床穿孔，致有氣流進入，海床的泥土厚度無法承受有關壓力，致膨潤土泥漿（bentonite slurry）噴出，形成如泉湧的現象。

消息人士說，事發後隧道鑽挖工程沒有停工，「唔會填補返個窿㗎喇，個窿就由佢等啲泥自己蓋返」，但由於TBM的鑽挖工程已通過涉事洞口，「爆咗個窿下面，已變咗一條tunnel（隧道）」，故再無「噴泉」現象發生，而有關泥漿亦已沉澱，故海面看似清澈。

消息人士透露，工程顧問公司正調查事件，初步相信是土地勘探團隊（geotechnical team）在海床下鑽窿進行土地勘探後，未有妥善回填有關洞口，「𠵱家就懷疑無補返啦，即係suppose有個窿喺度，所以當個TBM行過，嗰啲氣就可以經過呢個窿，咁就『bulu』噴曬啲嘢出嚟。」

消息稱，事件或涉及顧問工程公司監管不力，「冇睇住contractor（承建商）有冇灌返啲漿落去，就畀佢過咗去。」而承建商亦有可能工程失當，據了解顧問公司正翻查當日文件，追查完成土地勘探後是否有灌漿、填補洞口，「你喺海底嗰度有無填返，其實係唔知、你冇得verify（證實），除非有啲record（記錄）你睇下補咗啲粉落去，填咗喇。」

至於隧道會否衍生安全問題，消息人士表示，隧道有機會因失去泥土的保護，而與海水直接接觸，「suppose個隧道係喺啲泥度，但𠵱家佢嗰啲泥發開晒，有機會多咗啲水流滲咗入去個tunnel入面，可能出現滲水嘅情況」，更憂慮「下次有機會爆多轉。」

消息人士又提到，即使工程繼續，惟海底已有更多不確定性，工人潛落水底進行工程的風險增加，或難以維修TBM或為其更換「刀頭」，「若突然有啲咩事，突然間有咩意外、停咗、壞咗，佢完全唔可以派人出去維修」，估計工程或會嚴重延期。

資深土木工程師倪學仁。（資料圖片／林若勤攝)

資深土木工程師倪學仁解釋，假如是海床被鑽穿，情況相當嚴重，「成個隧道穿咗窿，所以佢入面個啲材料，因為有壓力就好似噴泉咁噴出嚟。」他續指，若海床被鑽穿，相信是觸及破碎帶，「變咗佢好容易一路冧落嚟啦」。他表示，此情況或涉及勘察工作不足，「係咪個地質勘探不足呢？肯定係啦，因為佢搵唔到呢啲弱嘅地方，但有時即使做咗好多，都未必如你所願。」他續指，工程勢將延誤，需要一定時間補救，「佢成個隧道工程可能要停低嚟處理。」

假如事故只涉及勘探海床工作後未回填，倪學仁說，要視乎是否有海水、泥石流入管道，有可能影響鑽挖機，不過由於洞孔較細小，只要妥善回填便可大致解決問題。但他強調，相關事故可大可小，因為管道壓力與地面不同，破洞會突然改變管道水壓，直接危害工人身體，有可能患上「潛水夫病」，出現不同痛症。

倪學仁又提到，勘探時地質時，會抽取泥土檢測，再由負責監工的工程師決定是否繼續勘探鑽孔，抑或回填。他續指，有文件清楚記錄是否完成回填，除了勘探的承建商或需負責，監工亦可能要負上責任，最終責任誰屬要視乎合約內容。

T2主幹道及茶果嶺隧道為一條長約3.4公里的雙線雙程主幹路，連接啟德及藍田，當中約3.1公里為隧道，預料2026年竣工。工程承建商為布依格土木工程，顧問公司為安誠—邁進聯營，合約總價為109.18億元。

翻查土拓署資料，由於工程涉及在觀塘避風塘的海床下建造主幹道，故需採用鑽挖機，該機器前方裝有旋轉刀盤發刀頭，並可於海平面下逾40米的深度運作。另外，每部機器需約十多名工程人員操作，署方強調「設有全天候監測系統收集建造過程中的實時數據，提升安全性及施工效率」。