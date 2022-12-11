將軍澳藍田隧道｜單車徑旁有螺絲凸出數厘米    螺絲帽可隨手轉動

將軍澳藍田隧道及將軍澳跨灣大橋今日（11日）通車，早前工人連日趕工，政府曾形容工程最後階段一日千里。記者繼11月中及公益金百萬行後，再一次踏足大橋。過往記者曾發現大橋的螺絲長短不一，之前土木工程拓展署曾指，會於通車前完善，不過記者今日發現，仍有不少螺絲未剪短，凸出數厘米，部份長螺絲位於單車徑旁，一旦有使用者在旁跌倒，有受傷風險。



另外，記者發現仍有橋邊欄杆螺絲未鎖緊，記者可徒手轉動。



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近康城出入口屏障位置螺絲長短不一

記者於11月15日，在政府安排下踏上大橋，當時已發現橋身中段的螺絲長短不一，部份螺絲帽亦鬆脫，當時土拓署表示，工程於最後階段，會在通車前完善。到11月20日的公益金百萬行，記者再走上大橋，情況有所改善，但相關問題仍存在。

相隔約20日，大橋今早8時終啟用，記者再次踏足大橋。在橋中央的蝴蝶橋位置，未特別發現問題；然而在近康城出入口，車路與單車徑的屏障位置，卻仍有螺絲長短不一，凸出數厘米長度。

▼12月11日 將藍隧道及將軍澳跨灣大橋正式通車▼



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一支燈柱旁邊兩條尖頭鐵枝

另外，在下橋位的一段行人路，亦見到其中一支燈柱旁邊，放了兩條尖頭鐵枝；另一支燈柱則有一個殘舊的迷你滅火筒。兩支燈柱的螺絲同樣凸出數厘米，未有剪短。

此外，在靠近調景嶺一端的出入口，有橋邊欄杆的螺絲及螺絲帽未鎖緊，記者可以隨手轉動。

▼12月11日 將藍公路正式通車，市民使用大橋行人路和單車徑▼

