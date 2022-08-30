土拓署聯同生促局研發隧道質量檢測系統　無人機取代肉眼快5倍

土木工程拓展署聯同香港生產力促進局，研發採用無人機搭載人工智能處理技術的「智能隧道質量檢測系統」，並在今年應用於T2主幹路及茶果嶺隧道的檢測工作。東拓展署處理總工程師黃志威指新的檢測系統節省檢查所需時間，比傳統目測快5倍，亦降低高空工作所帶來的安全風險，改善工地安全。



工程師向記者示範「智能隧道質量檢測系統」的流程，只需兩分鐘即可完成隧道壁檢測。(張浩維攝)

T2主幹路是六號幹線的其中一部份，連接中九龍幹線和將軍澳藍田隧道，全長3.4公里，其中約2.4公里的茶果嶺隧道是一段雙管海底隧道，於觀塘避風塘海底建造。六號幹線預計2026年完工，屆時可以12分鐘的車程來往油麻地與將軍澳市中心。

為確保隧道長遠結構完整，工程人員需詳細檢查隧道牆壁的損缺情況，由於隧道內高約12米，以往要利用高空工作平台，在高處以目測方式為每塊隧道壁進行檢查。

新研發的檢測系統取代人手檢測，節省繁瑣和危險的工序，無人機為隧道壁拍攝12張照片，再以人工智能技術即時分析影像，偵測損缺狀況，相關資料亦有助後續修復工作。

無人機掃描隧道壁上的條碼，拍攝12張並分析組件上的損缺情況。(張浩維攝)

茶果嶺隧道是六號幹線的海底隧道部份，長2.4公里，連接中九龍幹線和將軍澳藍田隧道。(張浩維攝)

黃志威指「智能隧道質量檢測系統」檢查一個組件只需2分鐘，比傳統目測方法快5倍，以10米距離為例，傳統檢測需時超過400分鐘，而使用新系統只需80分鐘，大大節省時間。而且利用無人機進行檢測，無需重複架設高空工作平台，既能簡化施工流程，又能減低長時間高空工作所帶來的安全風險，保障工人安全。

黃志威期望未來可將新技術人引入其他工程項目，提升整體施工安全和生產力，並改善建造業形象。