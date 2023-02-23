實名登記電話卡｜今日最後限期　電訊商門市郵局延服務時間助市民

今日（23日）為電話卡實名登記限期最終日，凡於2022年3月1日前發售的「太空卡」（舊有電話儲值卡）如在今日內未完成實名登記，即將被停用。政府發言人提醒市民，未登記的用戶，其電話卡已接獲來自電訊商的「登記提示短訊」，可按下連連結完用實名登記。

相關電訊商已加強客戶服務，包括延長門市和客戶服務熱線的服務時間，18間設有實名登記服務櫃位的指定郵政局亦會延長服務時間至今晚7時。政府設於25個指定港鐵站的支援服務站亦會服務至下午6時，協助市民進行登記。



未完成實名登記的電話卡用戶，近日會接獲「登記提示短訊」，圖示為相關範本。(政府新聞處圖片)

政府發言人提醒市民，今日（23日）為舊有電話儲值卡（太空卡）實名登記的最後限期，如今日內仍未完成實名登記的「太空卡」會在限期後被停用。

「登記提示短訊」內的連結可供登記

政府已要求電訊商向尚未完成登記的「太空卡」用戶發出最後「登記提示短訊」，相關用戶可按短訊內的超連結，或透過所屬電訊商的網頁或流動應用程式在今日內完成實名登記。用戶應按指示提供香港身份證上的資料，包括中英文姓名、出生日期、香港身份證號碼及副本，以完成登記。

相關電訊商已加強客戶服務，包括延長門市和客戶服務熱線的服務時間，18間設有實名登記服務櫃位的指定郵政局亦會延長服務時間至今日晚上7時。

▼2月16日 商經局局長丘應樺視察電話卡實名登記情況▼



電訊商門市、郵政局、港鐵站今日仍協助市民登記

政府設於25個指定港鐵站的支援服務站，由今日早上9時至下午6時會繼續協助有需要的「太空卡」用戶透過其智能手機進行登記。政府亦透過社福機構和地區組織提醒和協助用戶進行登記。

政府及電訊商成立的專責應變協調小組會繼續監察實名登記的最新情況，以確保限期前的登記情況順利。如果遇到突發情況，應變協調小組會馬上採取應變方案處理。

如欲獲取更多有關電話卡實名登記的資訊，可瀏覽專題網站或致電通訊事務管理局辦公室熱線：2961 6699。

25個港鐵支援站服務時間，為每日上午9時至下午6時，包括：

港島：西營盤、灣仔、筲箕灣、黃竹坑及北角；



九龍：黃大仙、啟德、牛頭角、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘及何文田；



新界：朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳及調景嶺



18間郵局地址一覽

中環康樂廣場2號 郵政總局



北角英皇道770號模範邨C座地下1,6,7及11號 七姊妹郵政局



香港仔大道171號金豐大廈地下 香港仔郵政局



皇后大道東197至213號胡忠大廈2樓 灣仔郵政局



紅磡機利士北路140號地下 機利士路郵政局



觀塘鴻圖道52號地下A及B室 觀塘郵政局



長沙灣長沙灣道646號中國船舶大廈地下 長沙灣郵政局



黃大仙下邨龍樂樓地下2號 黃大仙郵政局



尖沙咀中間道10號國際電信大廈地下及1樓 尖沙咀郵政局



將軍澳明德邨明德商場地下14C號鋪 將軍澳郵政局



葵芳邨葵健樓地下4至10號 葵芳郵政局



上水石湖墟新豐路112至116號 石湖墟郵政局



沙田上禾輋路一號沙田政府合署一樓 沙田中央郵政局



大埔汀角路1號大埔政府合署地下 大埔郵政局



荃灣西樓角路38號荃灣政府合署1樓 荃灣郵政局



屯門屯喜路1號屯門政府合署平台 屯門中央郵政局



元朗大棠路23號合益廣場一樓B111及B130鋪 元朗郵政局



大嶼山東涌美東街6號地下 東涌郵政局

